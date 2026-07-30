Tensión en la industria cervecera: FNC extiende el seguro de paro y el sindicato convoca asambleas en Minas y Montevideo

Fábrica Nacionales de Cerveza (FNC) anunció la extensión del seguro de paro para los trabajadores de la planta de Minas (Lavalleja) por un mes y el “inicio de una revisión general" de todas sus operaciones en Uruguay, que incluyen la planta de Minas y la de Montevideo, así como de la cadena de comercialización y distribución.

La planta de FNC en Montevideo cuenta con 200 trabajadores y tiene sus actividades paralizadas debido al mantenimiento que realiza de forma anual. Según aseguró la empresa a través de un comunicado, tiene previsto retomar el trabajo el 1° de agosto. “Esta decisión fue tomada en el marco de una significativa pérdida de competitividad en los últimos años que genera un gran impacto en el negocio”, indicó FNC.

Por su parte, el sindicato emitió un comunicado en el que sostuvo que hoy realizará una asamblea general de carácter urgente en la planta de Minas, y que mañana llevará a cabo otra en Montevideo, con el objetivo de evaluar la necesidad de adoptar medidas sindicales.

Planta industrial de Fabricas Nacionales de Cerveza en Minas. Foto: Ricardo Figueredo

“Desde FNC hemos alertado en reiteradas oportunidades sobre esta pérdida de competitividad, ya que enfrentamos costos de producción significativamente más elevados que en otros países de la región, y una alta carga tributaria, lo que sitúa a la producción nacional en una clara desventaja competitiva”, sostuvo FNC y agregó: “En lo que respecta a la comercialización y distribución de bebidas, existen diferencias significativas entre los costos salariales para quienes distribuyen bebidas de industria nacional en comparación con los que afrontan los importadores que compiten en la categoría”.

La empresa señaló que las cervezas importadas tienen condiciones y reglas de juego “más favorables” que la industria nacional y sostuvo que estos factores “atentan contra la subsistencia” del sector.