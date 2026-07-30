El adiós a los billetes: el récord histórico en Uruguay y el desafío del "Pix" local para despegar

Las transferencias electrónicas continúan ganando terreno en Uruguay y ya movilizan un volumen anual equivalente a 1,65 veces el Producto Interno Bruto (PIB) del país, consolidándose como el principal instrumento de pago dentro del sistema financiero. Así surge de un informe elaborado por Urutec (la plataforma por donde se canalizan las transferencias) sobre las principales tendencias del sistema de pagos durante los últimos años, basado en información propia de la empresa y datos publicados por el Banco Central (BCU). El estudio refleja un cambio sostenido en los hábitos de pago de los uruguayos, impulsado por un mayor uso de las transferencias para operaciones cotidianas.

De acuerdo con el relevamiento, durante 2025 se registraron más de 50 millones de transferencias y cerca de tres millones de clientes realizaron al menos una operación. En ese período, las transferencias representaron el 19% del total de las operaciones del sistema de pagos, frente al 12% que explicaban en el segundo semestre de 2018.

Si la comparación se realiza por monto operado, el crecimiento también fue significativo. Las transferencias pasaron de concentrar el 75% del valor total de las transacciones en 2018 al 80% en 2025, convirtiéndose en el “instrumento predominante dentro del sistema de pagos”, según Urutec.

En paralelo, el efectivo continuó perdiendo peso. Los retiros de dinero pasaron de representar el 15% de las operaciones en 2018 al 4% en 2025, mientras que su participación en términos de montos cayó del 3% al 1,6%. Los pagos con tarjetas también crecieron en ese período. Entre 2018 y 2025 aumentaron su participación en cantidad de transacciones y en volumen operado, pasando del 2,4% al 4,1%.

Tarjeta de crédito junto al teclado de una computadora. Foto: Canva.

El informe sostiene además que las transferencias crecieron en términos reales, es decir, por encima de la inflación, impulsadas por la incorporación de nuevos usuarios que comenzaron a utilizarlas para pagos de uso diario. Como consecuencia de esa mayor adopción para operaciones cotidianas, el importe promedio de las transferencias muestra una tendencia descendente.

Predominio de las transferencias inmediatas

El principal motor de ese crecimiento fueron las transferencias inmediatas, que actualmente representan el 66% de toda la operativa. En contraste, las transferencias estándar (se efectivizan de lunes a viernes de 10 a 17 horas) se siguen usando principalmente para el pago de salarios, alquileres y honorarios profesionales, generalmente asociados a montos más elevados.

La adopción del instrumento continúa expandiéndose tanto entre bancos como entre las Instituciones Emisoras de Dinero Electrónico (IEDE), según destacó Urutec. Aunque estas últimas registran un crecimiento relativo más acelerado, los bancos mantienen una mayor penetración del instrumento, ya que el 56% de sus clientes realizó transferencias, frente al 48% en las IEDE.

En términos generales, el estudio señala que el 54% de los clientes del sistema financiero efectuó al menos una transferencia entre instituciones durante el último semestre de 2025.

Los datos presentados por Urutec muestran además que nueve de cada diez transferencias son gratuitas y que aproximadamente dos de cada tres se realizan de forma inmediata. A su vez, el sistema registra cerca de 750.000 alias asociados a cuentas y un nivel de fraude reportado equivalente al 0,01% de la cantidad total de transferencias procesadas.

Para 2026, Urutec proyecta (en base a como vienen los datos en el año) que se realizarán 130,9 millones de transferencias (frente a 89,6 millones en 2025 y 59,9 millones en 2024) por un monto total de US$ 144.832,8 millones (frente a US$ 139.180 millones de 2025 y US$ 133.639,8 millones de 2024).

Más instituciones y nuevos desarrollos

Según la presentación realizada por Urutec, la Cámara Compensadora de Transferencias reúne actualmente a 32 instituciones, de las cuales el 64% no corresponde a bancos. La empresa destacó que todos los participantes operan bajo las mismas condiciones comerciales.

Oca Comercios se suma a TOKE

Entre los desarrollos impulsados por la Cámara Compensadora de Transferencias figura Alias, una herramienta que permite asociar una cuenta bancaria al número de celular para facilitar las transferencias, utilizada actualmente por 12 de cada 100 clientes habilitados para recibir pagos.

También se encuentra Toke, el sistema de pagos mediante transferencias con códigos QR desarrollado en el marco del Sistema de Pagos Rápidos (SPR), que permite realizar pagos desde el celular con devolución de IVA, sin necesidad de utilizar una tarjeta física. Durante el segundo semestre de 2025, los pagos realizados mediante esta plataforma crecieron 50% respecto al semestre anterior.

En una presentación, Urutec adelantó además nuevas funcionalidades previstas para Toke, entre ellas transferencias inmediatas utilizando Alias del destinatario, solicitudes de transferencia a contactos (Request-to-Pay), nuevos tipos de alias, lectura y generación de códigos QR y una reducción del proceso para concretar una transferencia inmediata a seis clics.

¿Por qué Toke no está tan visible ni es tan sencillo pagar con él en comercios, como por ejemplo ocurre con su similar Pix en Brasil? La gerente general de Urutec, Mercedes Sténeri dijo a El País que "a nivel de comercios existe la interoperabilidad de QR, porque lo que se puede pagar con Toke los QR de Mercado Pago". De todas manaeras, señaló que "la realidad es que la llegada de Toke coincidió en el tiempo con la llegada de los pagos sin contacto, NFC, Google Pay, Apple Pay, en un mercado que ya estaba maduro en transferencias, lo que de alguna manera no propicio un desarrollo más fuerte del pago con QR".

"Estamos trabajando para incorporar en el mediano plazo a Toke la tecnología NFC de pagos sin contacto y a la vez está previsto realizar campañas de comunicación para promover el uso, además de ajustar la tasa de intercambio para incentivar a los comercios", agregó.