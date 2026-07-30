El Aeropuerto de Carrasco completa la operativa del cuestionado sistema para operar con niebla y habilita los despegues

Desde las 00:00 de este viernes, quedarán habilitados los procedimientos de despegue con el sistema de aterrizaje instrumental (ILS) del Aeropuerto de Carrasco con un mínimo de visibilidad de 75 metros, según confirmó a El País el subsecretario de Defensa, Joel Rodríguez. Con esta incorporación, la tecnología completará su operativa plena, ya que hasta ahora solo estaba habilitada para los aterrizajes.

Rodríguez explicó que hasta ahora el sistema permitía aterrizajes con ese umbral mínimo de visibilidad, aunque solo se usaba en determinadas franjas horarias. En cambio, los despegues seguían limitados a un mínimo de 550 metros mientras se terminaban de ajustar los procedimientos. El subsecretario aclaró que los 75 metros constituyen el máximo nivel operativo que permite la tecnología instalada.

No obstante, el jerarca precisó que la posibilidad de operar con ese mínimo de visibilidad dependerá de cada aerolínea. En ese sentido, señaló que las compañías deben contar con aeronaves equipadas para ese tipo de operaciones y con pilotos entrenados y certificados para utilizarlas. Incluso recordó que algunas empresas que vuelan a Carrasco, por decisión propia, no aterrizan cuando la visibilidad es inferior a los 200 metros, pese a que el sistema permite hacerlo con 75 metros.

Aeropuerto Internacional de Carrasco, en el departamento de Canelones, ND 20250813, foto Darwin Borrelli - Archivo El Pais Darwin Borrelli/Archivo El Pais

Consultado sobre los problemas operativos registrados durante los últimos meses por la niebla, Rodríguez sostuvo que la situación no implicó un deterioro del servicio que ya prestaba el aeropuerto, sino que la mejora prevista demoró más de lo esperado en concretarse. Agregó que, con este último ajuste, el aeropuerto podrá operar las 24 horas del día, los siete días de la semana, con todas las capacidades previstas para el nuevo sistema.

El subsecretario atribuyó parte de esa demora a una “imprevisión importante” de la administración anterior. Según dijo, cuando se resolvió incorporar el ILS no se revisó si el total de controladores aéreos era suficiente ni se previó con tiempo la necesidad de formar a nuevos funcionarios, pese a que la implementación del sistema había sido definida a comienzos de 2024.

Aeropuerto Internacional de Carrasco, en el departamento de Canelones Darwin Borrelli/Archivo El Pais

Rodríguez recordó además que desde 2018 no se abrían cursos para formar controladores aéreos, una especialidad que requiere dos años de capacitación y varios meses adicionales de entrenamiento específico para la torre donde cada funcionario desempeñará tareas.

A su entender, el proceso de formación debió iniciarse al momento de contratar la instalación del sistema, para que el personal estuviera disponible cuando comenzara a operar. En ese marco, señaló que para la actual administración representa un “alivio importante” haber completado la puesta en funcionamiento del ILS y avanzar ahora en un proceso de fortalecimiento de la plantilla para evitar trabajar con personal “al límite de su capacidad”.

Vale destacar que el sistema mantuvo bastantes limitaciones durante este mes en la operativa aeroportuaria, afectando varios vuelos que debieron ser desviados hacia Argentina o Paraguay o hasta cancelados por la neblina. De hecho, entre el 1° y el 12 de julio y entre el 14 y el 20 de julio, el sistema operó de 7:00 a 19:00 horas, mientras que en determinadas jornadas (1, 4, 8, 18, 21, 26 y 29 de julio) también estuvo habilitado en horario nocturno (19:00 a 07:00).