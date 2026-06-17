Aeropuerto: por la niebla en 2026 fueron cancelados o demorados 142 vuelos y más de 20.600 pasajeros afectados

Sin la presencia de la ministra Sandra Lazo —criticada por el senador Javier García por no haber concurrido a la comisión de Defensa Nacional sin previo aviso—, la sesión de este martes igualmente abordó un reclamo de la oposición por la demora en la puesta en funcionamiento del nuevo sistema de aterrizaje ILS CAT IIIB. Este equipamiento busca mejorar las condiciones para el aterrizaje de aeronaves en el Aeropuerto de Carrasco cuando se registran episodios de niebla intensa.

En la instancia, el CEO de Aeropuertos del Uruguay, Diego Arrosa, informó que en lo que va de 2026, 142 vuelos han sido cancelados o demorados y cerca de 20.600 pasajeros afectados por los problemas que genera la poca visibilidad a la hora de concretar la maniobra aérea.

“Estas cifras incluyen los pasajeros que salen del aeropuerto, no tenemos contabilizados a los que pierden conexiones”, añadió el ejecutivo.

Sobre la obra en sí, Arrosa explicó que se empezó en 2025 y llevó un año y medio, por lo que fue entregada en enero de este año y el equipamiento a la Dinacia (Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica), al tiempo que se hicieron los vuelos de prueba para comprobar que el sistema “estuviera calibrado, instalado y listo para funcionar”.

Con respecto a la falta de puesta en marcha del sistema, reclamo que ha hecho la oposición, Arrosa respondió que la operación está a cargo de “los controladores aéreos” y que según se la ha indicado resta que “algunos de los funcionarios tomen los cursos de capacitación correspondientes para que quede el 100% cubierto”, aunque la fecha determinada para la finalización era el pasado 15 de junio.

“Eso es un tema de la Dinacia y de cómo se hace la transición de un sistema al otro. No sé en qué etapa está, si esa capacitación está terminada o está a punto de terminarse, pero el sistema, la tecnología y la obra está terminado y entregado”, añadió.

En este orden, el gerente corporativo de Aeropuertos del Uruguay, Jorge Navarro, añadió que el sistema, pese a estar terminado y operativo, todavía no fue habilitado por parte de la autoridad aeronáutica nacional.

De parte del sector privado, el presidente de la Cámara de Comercio de la Aeronáutica del Uruguay, Christian Rodríguez, habló de los costos que implica para las compañías aéreas la demora en la implementación del sistema.

“Los clientes pueden ser afectados solo por la demora o porque han perdido la conexión con otros vuelos. Pueden ser por diez minutos o por un día entero. Además, produce estrés en la operación de cualquier aerolínea y genera sobrecostos. Tenemos varias afectaciones: la demora en si misma, sobrecostos porque esos aviones pagan sobretasa o por combustible porque esa aeronave debe permanecer en vuelo o hacer sobrevuelos y derivarse a otro aeropuerto. También en la atención a los clientes, ya que en la práctica tenemos que incurrir en gastos como amenities, alojamientos, comidas, entre otras. Eso sin considerar las horas extras al personal porque una demora significa pagar horas extras y que las tripulaciones se venzan (por cumplimiento de la legislación y las normas de aviación)”, comentó.