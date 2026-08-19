Orsi lamentó cierre de planta de FNC, habló del puerto y descartó cortocircuito entre Sánchez y Castillo

El presidente de la República, Yamandú Orsi, habló este miércoles en rueda de prensa acerca del conflicto en el puerto y descartó que haya habido un cortocircuito entre el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el ministro de Trabajo, Juan Castillo, por la eventual declaración de esencialidad en Terminal Cuenca del Plata, empresa mayoritariamente en propiedad de Katoen Natie, que aún no alcanza un acuerdo con los trabajadores para un nuevo convenio colectivo.

Orsi señaló que el acuerdo lo negocian actores privados como la empresa y el sindicato y que el gobierno ha tratado de mediar pero "ha sido un tema difícil". De todas formas matizó que los paros han sido en la terminal especializada de contenedores, que es una parte del puerto, porque "la parte granelera nunca paró".

"Por lo que tengo entendido se viene encontrando una solución", indicó, pero respecto de la esencialidad dijo que "las herramientas institucionales que existen, existen, y es una obviedad decir que cuando se tienen que usar, hay que usarlas".

"Hoy el acuerdo es lo que todos queremos, incluso el sector privado; las empresas prefieren caminar hacia un acuerdo que les dé tranquilidad", mencionó el presidente.

Respecto de las declaraciones de Sánchez en respuesta a antiguos dichos de Castillo, un cruce que tuvo lugar a principios de esta semana, Orsi dijo que "ya está" y que "los dos hablaron" entre sí. Esto "es parte de una dinámica en la que cada uno piensa con su cabeza propia", dijo y aseguró que escuchó las entrevistas y sabe "cómo se dio" el intercambio, que "no fue algo tan lineal".

Juan Castillo y Alejandro Sánchez. Foto: archivo El País

FNC cierra la histórica planta de la cerveza Patricia en Minas

Consultado acerca del cierre de la planta de Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) en Minas, donde se produce la marca Patricia, Orsi lamentó la situación por los puestos de trabajo que se perderán pero indicó que la empresa ya había tomado la decisión "en 2024, y por ser un año particular se pateó la pelota para adelante".

"La empresa viene manifestando que están tomando decisiones a nivel regional que obviamente a nosotros nos complican", indicó, y agregó que está en diálogo con el Ministerio de Economía, con la Intendencia de Lavalleja y con la empresa para ver "cuál es el futuro de los trabajadores". También mostró preocupación por el "patrimonio" de la compañía en la ciudad capital del departamento, "que es maravilloso".

"Sé que la empresa está haciendo ofrecimientos para que los trabajadores tengan la mejor salida", comentó, aunque agregó que "nunca es buena noticia" un cierre. De todas formas, destacó que pese al cierre en Minas FNC "va a invertir más" en Montevideo.

Planta de Minas de FNC. Foto: Ricardo Figueredo/El País.

La empresa dijo en un comunicado este martes que analiza realizar una inversión de US$ 14 millones destinada a concentrar su producción de cerveza en la planta de Montevideo, una alternativa que la compañía considera clave para continuar produciendo en Uruguay y recuperar competitividad frente a productos elaborados en otros países de la región.

La eventual inversión implica instalar una nueva línea de latas en la fábrica de Montevideo, donde la empresa concentraría su matriz productiva.

Según explicó FNC en el comunicado, esa línea permitiría elaborar nuevos productos y formatos de envases, ampliar la oferta disponible para los consumidores y avanzar en la sustitución de importaciones.

Sin embargo, la ejecución del proyecto todavía no está confirmada. FNC advirtió que la inversión se encuentra condicionada a que se implementen “cambios profundos adicionales” que permitan mejorar “los actuales costos de producción y hagan viable” mantener la actividad industrial en Uruguay.

“Es por eso que FNC se encuentra en conversaciones con distintos actores tanto del gobierno como del sindicato para hacer viable esta inversión”, sostuvo la empresa. Las partes acordaron mantener una nueva reunión el próximo miércoles 26 de agosto.