FNC cierra la histórica planta de la cerveza Patricia en Minas y evalúa invertir en Montevideo si negocia rebaja de costos

Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) resolvió cerrar su emblemática planta de Minas (de la marca Patricia) y, en paralelo, analiza si realiza una inversión de US$ 14 millones para concentrar la producción en Montevideo y continuar fabricando en Uruguay, en medio del proceso de revisión de sus operaciones que la compañía inició semanas atrás, anunció la empresa en un comunicado.

Según informó este martes El Observador, luego de dos meses de negociaciones FNC comunicó al sindicato el cierre de la fábrica ubicada en Lavalleja durante una reunión realizada en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). La planta de Minas cuenta con una plantilla de 59 trabajadores, que actualmente se encuentran en el seguro de desempleo.

La postura del sindicato

Tras conocerse la decisión de cerrar la planta de Minas, el Sindicato de Pilsen señaló anoche en un comunicado que la empresa presentó la medida como la “única alternativa” para mantener la producción de cerveza en Uruguay y advirtió que el proyecto planteado por FNC también contempla una reducción de puestos de trabajo.

Según informó el gremio durante la reunión mantenida en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) la compañía planteó dos escenarios: concentrar toda la producción en la planta de Montevideo, con una inversión de US$ 14 millones, o pasar a operar como importadora.

De acuerdo con el sindicato, la primera alternativa supone además la reducción de 80 puestos de trabajo y la revisión de convenios internos vigentes.

El sindicato sostuvo que este escenario obliga ahora a discutir el futuro laboral de los trabajadores afiliados que actualmente desempeñan tareas entre las plantas de Minas y Montevideo, así como las condiciones alcanzadas a través de la negociación colectiva.

Ante este panorama, el gremio adelantó que continuará negociando con la empresa y el gobierno durante los próximos días y señaló que la nueva etapa tendrá como ejes la defensa de la industria nacional y de los puestos de trabajo.

“Seguiremos trabajando con todos los actores involucrados, gobierno, empresas y todos aquellos que permitan encontrar la mejor resolución de este conflicto durante los próximos días”, indicó el Sindicato de Pilsen.

A comienzos de agosto la empresa también había planteado al sindicato una reducción de personal y la eliminación de algunos beneficios que recibían los trabajadores. El cierre se produce en momentos en que la compañía mantiene conversaciones con el gobierno y el sindicato para intentar reducir sus costos y asegurar la continuidad de la producción local.

En junio, FNC había anunciado el inicio de una revisión general de su negocio en Uruguay, en un contexto que la empresa vinculó con la fuerte competencia de la cerveza importada en lata. A partir de entonces, representantes de la compañía mantuvieron una serie de reuniones con los ministerios de Economía y Finanzas, Industria, Energía y Minería, y Trabajo para analizar aspectos vinculados, entre otros puntos, a los costos energéticos, los laudos laborales y posibles mejoras tributarias.

Inversión en Montevideo

En ese contexto, FNC dijo en un comunicado este martes que analiza realizar una inversión de US$ 14 millones destinada a concentrar su producción de cerveza en la planta de Montevideo, una alternativa que la compañía considera clave para continuar produciendo en Uruguay y recuperar competitividad frente a productos elaborados en otros países de la región.

La eventual inversión implica instalar una nueva línea de latas en la fábrica de Montevideo, donde la empresa concentraría su matriz productiva.

Según explicó FNC en el comunicado, esa línea permitiría elaborar nuevos productos y formatos de envases, ampliar la oferta disponible para los consumidores y avanzar en la sustitución de importaciones.

Planta industrial de Fábricas Nacionales de Cerveza en Minas. Foto: Ricardo Figueredo/Archivo El País.

Sin embargo, la ejecución del proyecto todavía no está confirmada. FNC advirtió que la inversión se encuentra condicionada a que se implementen “cambios profundos adicionales” que permitan mejorar “los actuales costos de producción y hagan viable” mantener la actividad industrial en Uruguay.

“Es por eso que FNC se encuentra en conversaciones con distintos actores tanto del gobierno como del sindicato para hacer viable esta inversión”, sostuvo la empresa.

Las partes acordaron mantener una nueva reunión el próximo miércoles 26 de agosto, instancia en la que continuarán buscando alternativas para viabilizar el proyecto.

Cierre de fabrica de FNC en Minas Foto: Ricardo Figueredo

Historia empresarial

FNC ha tenido a lo largo de los años varias transformaciones, cambios de nombres, ventas y fusiones que produjeron dos grandes resultados relevantes al día de hoy. Por un lado, la concentración, en manos de una sola firma, de toda la producción de cerveza industrial en Uruguay, antes repartida en tres empresas (FNC con la Pilsen como emblema, Salus con Patricia, Cympay con Norteña). Por otro lado, esa producción pasó de capitales uruguayos a extranjeros, más concretamente al grupo brasileño Ambev, que a su vez es parte del belga Inbev.

Si nos referimos a los números de la compañía, El País logró acceder al balance económico del año pasado de la empresa, el cual marca que la compañía obtuvo unos US$ 20 millones de ganancias.

Sin embargo, días atrás, FNC sostuvo en un comunicado que “elaborar una cerveza en Uruguay cuesta el doble que elaborarla en Argentina o Brasil” y que la diferencia “se explica principalmente por los altos costos logísticos, laborales, de mano de obra e impositivos”.

A su vez, a principios de julio, la empresa envió a seguro de paro a los 59 trabajadores de la planta de Minas, que envasa latas de Pilsen, Patricia, Norteña y Zillertal, al tiempo que la fábrica de Montevideo, en donde se producen los envases de vidrio, iniciaba su parada por mantenimiento.

Latas de cerveza. Foto: Freepik.

Tan solo dos años atrás, en 2024, la compañía había anunciado intempestivamente el cierre de sus operaciones en Minas, con la intención de concentrar toda la producción en su planta de Montevideo. Tras meses de negociación con el gobierno, de la que participaron cuatro ministerios de la administración de Luis Lacalle Pou, finalmente se acordó retomar la actividad con una reducción de 40% de la plantilla.

Por otro lado, hace unos 20 años el mercado estaba dominado en más de un 90% por la producción nacional, pero la cerveza importada fue ganando cada vez más terreno en un proceso que se aceleró en la última década. La cerveza ingresada desde el exterior representaba el 3% del mercado en 2010, en 2015 ya era el 17%, y en 2020 un tercio de la cerveza comercializada en Uruguay. El salto se profundizó en los años siguientes, al punto que 2025 superó por unas décimas a la cerveza uruguaya, tal como consignó El Observador en marzo. Hoy, a trazo grueso, la mitad de la cerveza consumida por los uruguayos es importada. La artesanal, por su parte, tiene un peso de aproximadamente 3%.

En todo ese proceso, FNC fue perdiendo participación en el mercado local. De representar el 90% de las ventas, hoy en día está en el entorno del 70%, según las distintas fuentes consultadas. Ese porcentaje de FNC se compone de toda la producción de cerveza industrial uruguaya (Pilsen, Patricia, Zillertal, Norteña, tanto embotelladas como en lata), pero también cerveza que la propia FNC importa. “Mientras que la lata importada cuesta alrededor de $ 10, producirla en Uruguay sale $ 25”, sostuvo Bruno Pastorino, presidente del sindicato de FNC.

El País intentó comunicarse con el Ministerio de Industria, Energía y Minería y con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social pero no recibió respuesta.