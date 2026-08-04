Trabajadores de FNC se movilizaron frente al Palacio Legislativo en el marco del conflicto con la empresa

Tras el anuncio de la Fábrica Nacionales de Cerveza (FNC) sobre una extensión del seguro de paro por todo agosto para sus empleados de la planta de Minas, en Lavalleja, los trabajadores de la empresa se movilizaron este martes con camiones frente al Palacio Legislativo.

Demandan información sobre el futuro de esa planta así como la de Montevideo, que también está incluída dentro de la “revisión general” que se propone la empresa debido a “una significativa pérdida de competitividad en los últimos años” frente a los productos importados, explicó FNC días antes en un comunicado.

Según consignó Teledía (Canal 4), los trabajadores esperan una respuesta entre el jueves y viernes de esta semana.

Trabajadores de FNC movilizados frente al Palacio Legislativo. Leonardo Mainé / El País

Días antes en asamblea, los trabajadores resolvieron no reintegrarse a la planta de Montevideo tras el cierre anual por mantenimiento que se extendía hasta el pasado viernes.

La concentración fue en la Plaza Primero de Mayo y circularon en los camiones por un sólo carril, por lo que el tránsito de la zona no se vio enlentecido.

Mientras tanto continúan las reuniones tripartitas en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra).

Trabajadores de FNC movilizados frente al Palacio Legislativo. Leonardo Mainé / El País

Tensión en industria cervecera

La semana pasada, Fábrica Nacionales de Cerveza (FNC) anunció la extensión del seguro de paro para los trabajadores de la planta de Minas (Lavalleja) por un mes y el “inicio de una revisión general" de todas sus operaciones en Uruguay, que incluyen la planta de Minas y la de Montevideo, así como de la cadena de comercialización y distribución.

La planta de FNC en Montevideo cuenta con 200 trabajadores y tiene sus actividades paralizadas debido al mantenimiento que realiza de forma anual. Según aseguró la empresa a través de un comunicado, tiene previsto retomar el trabajo el 1° de agosto. “Esta decisión fue tomada en el marco de una significativa pérdida de competitividad en los últimos años que genera un gran impacto en el negocio”, indicó FNC.

La empresa señaló que las cervezas importadas tienen condiciones y reglas de juego “más favorables” que la industria nacional y sostuvo que estos factores “atentan contra la subsistencia” del sector.