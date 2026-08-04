Nicolás Lodeiro anunció que se retira del fútbol profesional; ya se lo comunicó a sus compañeros de Nacional

Nicolás Lodeiro sorprendió este martes por la mañana en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes con la noticia de que se retira del fútbol profesional. A los 37 años decidió tomar esta decisión después de un semestre irregular con Nacional. Más allá de su rendimiento, sorprendió la determinación del experimentado enganche, quien habló con sus compañeros y les transmitió la determinación y los motivos de la misma que lo impulsaron a dejar la práctica activa

La noticia brindada por El Espectador Deportes, y confirmada por Ovación, fue transmitida inicialmente por el futbolista al resto del plantel y del cuerpo técnico y luego a los dirigentes. Lodeiro ya no entrenó en la mañana de este martes y ya no estará a la orden para jugar contra Boston River en el debut del Bolso en el Torneo Clausura, un certamen sumamente importante ya que Nacional necesita ganarlo sí o sí para meterse en la definición de la Liga AUF Uruguaya.

Lodeiro, que volvió a Nacional en julio del 2025, deja a los tricolores después de haber jugado 117 partidos, con 69 triunfos, 27 empates y 21 derrotas. Marcó 19 goles en 6888 minutos con un promedio de 0.16 tantos por partido disputado. Debutó contra Estudiantes de La Plata el 21 de julio de 2007 en un amistoso en el que fue suplente y entró a los 61 minutos.

En su carrera, Nico jugó en Ajax de Países Bajos, Botafogo, Corinthians, Boca Juniors, Seattle, Orlando City, Houston Dynamo hasta llegar a los tricolores nuevamente, después de varios períodos de pases en los que el club ya había coqueteado con un posible regreso. Además, Lodeiro fue parte del proceso de Óscar Tabárez al frente de la selección uruguaya: jugó 6 partidos en Mundiales, 8 juegos en Copa América, 12 por Eliminatorias más 25 encuentros amistosos. También estuvo en la Copa América Centenario y en la Copa Confederaciones, acumulando 60 partidos vestido de Celeste.

Lodeiro entendió que no estaba aportando al equipo todo lo que le gustaría. También se dio una rareza en la carrera del 10, que tiene que ver con dos expulsiones que sufrió en el primer semestre de esta temporada: la última contra Albion por el Torneo Intermedio, y la primera en abril contra Danubio por el Torneo Apertura, en una fuerte infracción contra Camilo Mayada. Además, había visto la roja contra Danubio en el Torneo Clausura de 2025.

Desde que llegó, el técnico Jorge Bava le había dado un papel importante dentro del equipo, siendo titular en la mayoría de las ocasiones como un volante interior por izquierda, aunque las suspensiones —sumado al bajo rendimiento— le quitaron protagonismo en el plantel y en los últimos partidos que estuvo a disposición del entrenador fue el banco de suplentes. Siempre fue un jugador muy querido por sus compañeros, y este año en varias ocasiones se lo vio compartiendo su pasión por Nacional con sus hijos; incluso fue con su familia, por ejemplo, al viaje a Lima (Perú) para enfrentar a Universitario por la Copa Libertadores.

Una decisión inesperada de Lodeiro principalmente porque faltan cuatro meses para terminar la temporada, aunque son determinaciones muy personales, más en un año donde no le han salido las cosas a Nacional, que está cuarto en la Anual, sin definir el Apertura, tampoco el Intermedio, y eliminado de la Libertadores y de la Sudamericana.