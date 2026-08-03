Así se juega la primera fecha del Clausura: Danubio-Cerro clave, Peñarol visita a MC Torque y Nacional-Boston
La jornada que abrirá el último certamen corto del año se disputará entre el viernes 7 y el lunes 10 de agosto con un partidazo entre Danubio y Cerro con la permanencia en juego.
El Torneo Intermedio finaliza el próximo miércoles con la final que enfrentará a Peñarol con Wanderers, pero apenas 48 horas después comenzará el Torneo Clausura, el último certamen corto de la temporada y que terminará de definir los finalistas de la Liga AUF Uruguaya, los clasificados a copas internacionales y los descendidos.
El Carbonero, además de definir el Intermedio, pasó a ser el actual líder en solitario de la Tabla Anual y para defender la cima de la acumulada se enfrentará a un reto muy complicado porque el próximo sábado visitará a Montevideo City Torque en el Estadio Charrúa.
Por su parte, el domingo se abrirá con un partido clave pensando en la permanencia en Primera División porque Danubio y Cerro se verán las caras en Jardines del Hipódromo a partir de las 11:00 y con mucho en juego más allá de las 14 fechas restantes que habrá.
La jornada del domingo finalizará con otro encuentro interesante donde se verán las caras Nacional y Boston River en el Gran Parque Central en un duelo de equipos de andar irregular, más allá de que el Bolso viene de ganar y el Sastre suma seis encuentros sin conocer la victoria.
El inicio y el final de la fecha será en el interior del país porque el viernes le darán el puntapié inicial al Torneo Clausura en Melo. Cerro Largo recibirá a Juventud de Las Piedras desde las 19:00, mientras que el lunes será el turno de que Deportivo Maldonado se enfrente a Racing en otro duelo de nivel porque se enfrentan dos de los tres equipos que están en el podio de la Anual.
Así se jugará la primera fecha del Clausura:
VIERNES 7/8
Cerro Largo vs. Juventud de Las Piedras
19:00
Estadio Ubilla
SÁBADO 8/8
Central Español vs. Progreso
11:00
Parque Palermo
Liverpool vs. Albion
15:00
Parque Viera
Montevideo City Torque vs. Peñarol
18:30
Estadio Charrúa
DOMINGO 9/8
Danubio vs. Cerro
11:00
Jardines del Hipódromo
Defensor Sporting vs. Wanderers
15:00
Estadio Luis Franzini
Nacional vs. Boston River
18:30
Gran Parque Central
LUNES 10/8
Deportivo Maldonado vs. Racing
19:00
Domingo Burgueño Miguel
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