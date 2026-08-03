Así se juega la primera fecha del Clausura: Danubio-Cerro clave, Peñarol visita a MC Torque y Nacional-Boston

El Torneo Intermedio finaliza el próximo miércoles con la final que enfrentará a Peñarol con Wanderers, pero apenas 48 horas después comenzará el Torneo Clausura, el último certamen corto de la temporada y que terminará de definir los finalistas de la Liga AUF Uruguaya, los clasificados a copas internacionales y los descendidos.

El Carbonero, además de definir el Intermedio, pasó a ser el actual líder en solitario de la Tabla Anual y para defender la cima de la acumulada se enfrentará a un reto muy complicado porque el próximo sábado visitará a Montevideo City Torque en el Estadio Charrúa.

Por su parte, el domingo se abrirá con un partido clave pensando en la permanencia en Primera División porque Danubio y Cerro se verán las caras en Jardines del Hipódromo a partir de las 11:00 y con mucho en juego más allá de las 14 fechas restantes que habrá.

La jornada del domingo finalizará con otro encuentro interesante donde se verán las caras Nacional y Boston River en el Gran Parque Central en un duelo de equipos de andar irregular, más allá de que el Bolso viene de ganar y el Sastre suma seis encuentros sin conocer la victoria.

El inicio y el final de la fecha será en el interior del país porque el viernes le darán el puntapié inicial al Torneo Clausura en Melo. Cerro Largo recibirá a Juventud de Las Piedras desde las 19:00, mientras que el lunes será el turno de que Deportivo Maldonado se enfrente a Racing en otro duelo de nivel porque se enfrentan dos de los tres equipos que están en el podio de la Anual.

Así se jugará la primera fecha del Clausura:

VIERNES 7/8

Cerro Largo vs. Juventud de Las Piedras

19:00

Estadio Ubilla

SÁBADO 8/8

Central Español vs. Progreso

11:00

Parque Palermo

Liverpool vs. Albion

15:00

Parque Viera

Montevideo City Torque vs. Peñarol

18:30

Estadio Charrúa

DOMINGO 9/8

Danubio vs. Cerro

11:00

Jardines del Hipódromo

Defensor Sporting vs. Wanderers

15:00

Estadio Luis Franzini

Nacional vs. Boston River

18:30

Gran Parque Central

LUNES 10/8

Deportivo Maldonado vs. Racing

19:00

Domingo Burgueño Miguel