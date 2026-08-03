Carlos Enciso: su oposición a unificar la Coalición Republicana y un duro diagnóstico sobre el interior

Carlos Enciso, intendente de Florida y flamante presidente del Congreso de Intendentes, estuvo este lunes con En Clave País y planteó que uno de sus ejes será la búsqueda de inversiones en el interior para frenar la migración hacia Montevideo y el área metropolitana. En esta línea, dijo que el presidente de la República, Yamandú Orsi, comparte su deseo pero que no todo el gobierno del Frente Amplio trabaja con el mismo objetivo. Además, pidió a los dirigentes del Partido Nacional que dejen "gobernar" a los jefes comunales blancos y no los "arrastren" a lógicas de criticar constantemente al oficialismo.

El jerarca dijo que no se le reclama específicamente al gobierno nacional por más recursos para las intendencias en la lógica de la descentralización, sino que se intenta colocar "temas que deben estar en agenda" del sistema político. "El país tiene un proceso de concentración poblacional en el área metropolitana, extendida un poco hacia la Costa de Oro y ahora también Maldonado y Punta del Este. Eso implica que desde el punto de vista de un desarrollo integral nacional hay luces amarillas. Hay despoblación en el interior, crecimiento poblacional bajo por baja natalidad y por migración estructural", apuntó el intendente de Florida.

Planteó que actualmente Uruguay tiene "un 5% de población rural", lo cual a su entender representa un desafío luego de aprobado el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. "Queremos competir con la Unión Europea, que tiene países como Italia, Francia y España que andan entre el 18% y el 23% de población rural. Nos decimos que somos un país agropecuario pero tenemos solo el 5% de población rural. ¿Cuál es el futuro de un interior que se está vaciando y que no va a tener gente para trabajar? Son temas que no están en la agenda nacional y los queremos poner", dijo.

Reconoció, de todas formas, que esto forma parte de una "tendencia mundial" de urbanización que lleva décadas, y señaló que no busca "cambiar" sino "mitigar" ese proceso. Para ello, planteó, es necesario "generar condiciones de equilibrio, de más oportunidades" en el interior. Pidió, por ejemplo, "que la UTEC (Universidad Tecnológica) esté en Florida y en departamentos donde no está", pero que también se desarrolle en todo el país un ecosistema educativo público y privado.

Carlos Enciso en entrevista con En Clave País. Foto: Nicolás Pereyra

Dijo bregar por "mejor caminería, infraestructura y salud", porque "las zonas rurales de Europa tienen los mismos servicios que los urbanos". Si bien planteó que hay "diferencias" entre Europa y América Latina, reclamó una "descentralización real y no discursiva".

Además consideró que una mayor inversión en el interior se traduce, a largo plazo, en una mejora en seguridad porque "parte" de la migración "termina a orillas del área metropolitana", donde se genera una mixtura de "gente que no tiene oportunidades" con ambientes de "drogadicción".

Enciso señaló que Orsi "en términos generales no solo comparte el diagnóstico sino que acepta que hay que dar un impulso a estos temas en este año y el año que viene" porque "ya después se va a complicar porque empieza la lógica electoral". Sin embargo, "el gobierno nacional es una categoría muy heterogénea", en el sentido de que el presidente comparte su visión porque fue intendente y secretario general en Canelones durante 20 años, pero no todos los ministerios ni todos los entes tienen la misma visión.

En esta línea, planteó que la campaña electoral debería demorar su comienzo, pero actualmente hay dirigentes a quienes "los intereses" políticos le "supeditan la agenda".

Carlos Enciso en entrevista con En Clave País. Foto: Nicolás Pereyra

Por eso planteó, en referencia a dirigentes de su mismo partido, que entre los blancos hay "lógicas diferentes" entre quienes son oposición al gobierno nacional y quienes tienen responsabilidades de gestión en los departamentos con intendencias

Enciso indicó que hay blancos "queriendo un poco arrastrar la postura de los intendentes", pero señaló que estos últimos no pueden "correr el riego de un enfrentamiento con el gobierno por ser furgón de cola de algunos dichos de tal o cual dirigente".

"Entiendo que es parte del juego, una lógica de que se adelantó un poco la campaña electoral, pero no integro esa lógica porque estoy en otro escenario. Soy cuidadoso de no censurarlos y no criticarlos porque tendrán sus razones, pero advierto: déjennos gobernar y no nos arrastren a lógicas que son planos diferentes. Tenemos que gobernar el 80% del territorio los intendentes blancos hasta 2030, y tenemos que llegar a buen puerto a las elecciones de ese año", expresó.

Enciso no está de acuerdo con unificar a la Coalición Republicana para octubre de 2029

Enciso, quien afirmó que la "principal figura y candidato" del Partido Nacional es Luis Lacalle Pou, dijo no estar de acuerdo con unificar a los partidos que integran la Coalición Republicana bajo un mismo lema de cara a las elecciones de octubre de 2029, una posibilidad que deslizan algunos de sus correligionarios.

El intendente de Florida señaló que si se llega a un acuerdo ratificado por Lacalle, él no se opondría ni sería un "obstáculo", pero aseguró que no lo ve "fácil" por "resistencias" en "el Partido Colorado y en sectores blancos" y que a su entender no sería el mejor escenario.

"Soy escéptico de que se pueda lograr", señaló, y agregó respecto de su posición: "El balotaje históricamente se creó para ganarle al partido más grande. ¿Vamos a hacer una lógica inversa? No todas las sumas de dos más dos dan cuatro. Los partidos tienen una historia y una vivencia vigente que me da la impresión de que bien articulados suman más en noviembre yendo separados en octubre que todos en una cuestión fusionada antes".

Enciso afirmó que en octubre es mejor ir con varios candidatos a presidente, uno por cada partido que integra la Coalición Republicana, y no reducir el "rastrillo electoral" acortando la cantidad de listas al Senado, algo que podría suceder unificando el lema.