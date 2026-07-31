Ruibal: reducción de la jornada laboral, un megaproyecto hablado con Orsi y si será candidato a la IMM

Alejandro Ruibal, director ejecutivo de Saceem y presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay, estuvo este viernes en el streaming En Clave País y respondió acerca de varios temas, por ejemplo acerca de la negociación con el sindicato para la reducción de la jornada laboral.

Reducción de la jornada laboral en la construcción: la posición de los empresarios

El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) impulsa la reducción del tiempo de trabajo de 44 a 40 horas semanales, tras una reducción previa en 2008 que llevó de 48 a 44. Ruibal dijo que se está "en plenas negociaciones" y que tarde o temprano se llegará a un acuerdo porque los empresarios están de acuerdo en que la semana laboral debe achicarse.

"Se fue complejizando porque es un convenio muy particular con temas muy grandes como el de las 40 horas que no está siendo fácil abordarlo ni encontrar la mejor solución que contemple a todos. No quiero eludir el tema, el sindicato tiene todo el derecho de plantear una reducción de jornada laboral a 40 horas, la pertinencia o no y la forma de hacerlo es otro tema y es lo que se está negociando", dijo y planteó como ejemplos países como Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Chile o Brasil que han reducido sus jornadas en el rubro de la construcción, y "ni que hablar Europa". "No es algo traído de los pelos", indicó.

La discusión, según expresó, pasa por "cómo afecta" esta reducción a "un país chico con costos elevados". Asuntos como la "productividad" y la "flexibilización en el uso de los horarios" son centrales en la conversación actual. "Vamos a llegar a 40 horas de alguna manera, estamos negociando. Lo que ha que cuidar es la salud de las empresas y cómo impacta en los precios, pero no le puedo tirar toda la responsabilidad al sindicato que viene con un planteo que hasta la OIT lo está recomendando", añadió.

Ruibal arriesgó que el conflicto se va a "arreglar" y reconoció que las idas y vueltas corresponden a un tema "histórico" como la reducción de la jornada laboral.

El megaproyecto ferroviario que involucraría a Uruguay, Argentina y Paraguay

El presidente de la Cámara de la Construcción dijo que recientemente fue a reunirse con el presidente de la República, Yamandú Orsi, a quien conoce "hace muchos años" y quien "tiene mucha sensibilidad por la construcción", además de que "entiende cómo funciona el negocio".

Además de hablar del conflicto con el sindicato y del nivel de actividad en el rubro, el mandatario le contó "algo muy interesante".

Ruibal recordó que Orsi volvía de Paraguay, donde se reunió con el presidente Santiago Peña y conversaron "la posibilidad de pujar que el ferrocarril que llega al puerto de Montevideo se conecte con Paraguay".

Alejandro Ruibal, presidente de la Cámara de la Construcción, en entrevista con En Clave País. Foto: Leonardo Mainé

El proyecto implica crear una vía alternativa a la hidrovía del Paraná para que Paraguay tenga salida al mar con su mercadería: "Es un proyecto muy importante ahora en la agenda de los gobiernos uruguayo y paraguayo y están hablando con el argentino para unir con el ferrocarril para que la carga paraguaya no venga solo por la hidrovía".

Lo que se debe hacer específicamente en Uruguay es "completar" la vía férrea que ya va desde el Puerto de Montevideo hasta Paso de los Toros, ya que formó parte del desarrollo de infraestructura a nivel nacional para concretar una planta de UPM en Pueblo Centenario. Ruibal contó que el plan es completar la vía hasta Salto para unir con la que ya existe al norte de la represa de Salto Grande, en Argentina.

"Se conecta con el ferrocarril Urquiza, que es el que existe en el norte argentino y llega hasta Posadas - Encarnación", el límite entre Argentina y Paraguay, donde ya hay un puente ferroviario, dijo Ruibal. "Si terminamos de Paso de los Toros a Salto nos conectamos con el tren argentino y con la carga paraguaya", explicó, y agregó que el proyecto requeriría una inversión de entre US$ 200 y US$ 300 millones.

¿Ruibal quiere ser candidato a intendente de Montevideo?

Ruibal ha mostrado, en su rol de empresario, interés por desarrollar diversos proyectos en Montevideo. Hay quienes han pensado en él como futuro candidato a intendente por su fuerza política, el Partido Colorado. Él no lo descarta, aunque afirma que no es una posibilidad próxima.

Alejandro Ruibal, presidente de la Cámara de la Construcción, en entrevista con En Clave País. Foto: Leonardo Mainé

Reconoció que no sabe si algún día será candidato y que de momento ha "espantado al bichito" de la política porque prefiere seguir en el mundo empresarial: "De hecho no debería hablar de política porque soy presidente de una cámara y por estatuto no puedo hacer política, pero en Uruguay todos sabemos, más o menos, que soy colorado y soy batllista".

"Es un tema de ideología, yo no milito, no participo. Para mí es bueno que se hable de política. Me parece que falta discusión ideológica de buen nivel para mejorar", apuntó Ruibal, quien consideró que "lamentablemente poca gente se dedica a la política" y por eso le "invade" a veces la idea de lanzarse.

"Hoy en día no lo puedo hacer, no tengo cabeza para eso", dijo en referencia a que el mundo empresarial le requiere mucho tiempo y horas fuera del país.

"Cuando me plantearon la posibilidad de ser candidato a intendente, nunca dudé que iba a decir que no pero enseguida me puse a pensar qué cosas se podrían hacer", recordó.