"Dejen de mirar por el retrovisor": el contundente mensaje de la directora gerente del FMI a los uruguayos

Hacía 15 años que un director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI, la máxima autoridad del organismo) no visitaba Uruguay. Esto se concretó ayer con la llegada de Kristalina Georgieva quien mantuvo un diálogo abierto con el presidente del Banco Central (BCU), Guillermo Tolosa en el cierre de las Jornadas Anuales de Economía de la entidad. La directora gerente del FMI, se reunió en forma privada con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, Tolosa y otros integrantes de ese ministerio y luego con el presidente de la República, Yamandú Orsi.

El FMI tomará a Uruguay como ejemplo o caso ante otros países para mostrar cómo la fortaleza fiscal y de las instituciones contribuyen al desarrollo económico, según anunció Oddone en Torre Ejecutiva.

Georgieva dijo en varias ocasiones en su charla con Tolosa que “Uruguay es un país maravilloso y que está haciendo las cosas muy bien”; “tan bien que por eso no vine antes”, agregó con humor.

Se mostró optimista sobre el futuro en general, y en particular de Uruguay, que a su entender tiene una buena posición geográfica para potenciar su rol logístico regional y ha acertado en su política de establecer alianzas con otros países y en el Mercosur. No obstante, observó el bajo crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), la necesidad de reforzar su resiliencia ante un entorno global fragmentado e incierto, y apuntó que los uruguayos deberían animarse a arriesgar más. “Protejan la estabilidad del país, pero tomen más riesgos en el mundo nuevo”, dijo.

“Invertir más no sería un comportamiento arriesgado, sino acorde con la nueva estructura económica que ha logrado Uruguay que está más blindada que en el pasado y donde muchos miedos o medidas cautas ya no tienen sentido”, aclaró Tolosa posteriormente.

Kristalina Georgieva (FMI) y Guillermo Tolosa (BCU), en la sede del Banco Central en Montevideo. Ignacio Sánchez, El País.

Georgieva observó que la política de Estados Unidos de aumentar los aranceles a las importaciones produjo que se anunciaran más acuerdos comerciales en el mundo e instó a “trabajar con países similares; juntos somos más fuertes”.

Estuvo alineada con una apreciación de Tolosa de que, para las economías pequeñas, es más importante abrirse al mundo, aunque con el matiz de que “incluso los grandes países no son capaces de resolver los problemas; es necesaria la cooperación”, señaló.

Georgieva advirtió sobre las amenazas que se viven en el mundo, como las guerras, el cambio climático y los riesgos demográficos, lo que hizo que las economías se achicaran o fragmentaran, pero confía en que la inteligencia artificial impulse el crecimiento que se requiere, al aumentar la productividad. “Hay que abrazar los cambios porque son inevitables, y hay que avanzar”, recomendó.

También mencionó los riesgos de la inteligencia artificial en sí misma, como el posible aumento de la desigualdad social o entre países que puede generar, y los ciberataques.

Otra de sus recomendaciones fue reducir la dependencia externa en ciertas coyunturas, como lo hizo Europa del gas ruso cuando Rusia invadió Ucrania. “Hay que ver cómo hacer un futuro más seguro”, invitó.

Sobre la inflación de Uruguay en 4,5%, opinó que el BCU no debería ponerse una nueva meta para bajarla en este momento, porque en el mundo ese indicador va en alza, y con mantenerla, alcanzaría hasta que las variables del entorno internacional cambien.

Consultada por Tolosa sobre cómo hacer para que la gente confíe más en la moneda nacional —considerando que el 70% de los depósitos de los uruguayos están en dólares—, Georgieva dijo que las personas y empresas “miran dos cosas: las certezas y si la moneda local genera más retornos.

“Si hay volatilidad, la gente irá al dólar”, observó, recomendando al BCU que cumpla con sus objetivos para ganar la confianza de la opinión pública. Y en cuanto a los retornos, “el BCU puede hacer más atractivo operar en pesos y así ayudar en el proceso de transición (del dólar al peso)”, afirmó.

Kristalina Georgieva (FMI) y Guillermo Tolosa (BCU) en las Jornadas Anuales de Economía del BCU 2026. Ignacio Sánchez, El País.

Minutos más tarde, en Torre Ejecutiva, el ministro Oddone compartió que, en reunión privada, Georgieva habló sobre “la incertidumbre que quedó instalada en el mundo, no obstante hay buenas posibilidades para economías como la uruguaya de progresar”. Esto sobre la idea de que Uruguay pueda ser puerto de salida y de logística en la región.

Oddone compartió la visión de Georgieva —dijo— sobre que éstos son tiempos de “cautela” por la alta volatilidad internacional de precios relevantes, como el del combustible, sobre todo en un país con la inflación bajo control como Uruguay. Al preguntarle qué mensajes de Georgieva le llegaron más, el ministro mencionó, parafraseándola que “ustedes (los uruguayos) han resuelto una serie de problemas del año 2002 a la fecha, deben de dejar de mirar el espejo retrovisor y empezar a mirar hacia adelante, tomando un poco más de riesgos y ser más valientes tanto en la gestión de la política pública como el sector privado” (en el sentido de no buscar tantos “seguros” en la política económica). Cabe agregar que Georgieva también se refería con esa idea a la desdolarización, además de otras iniciativas y reformas para aumentar la productividad y acelerar el crecimiento del PIB.

El ministro afirmó también que se refirieron a la política para la infancia que se desarrolla acá para fortalecer el modelo de convivencia y que Georgieva quedó bien impresionada con el Plan Ceibal, al visitar la escuela No. 108 de Ciudad de la Costa.