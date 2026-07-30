“Protejan la estabilidad, pero tomen más riesgos”: los mensajes que dejó la titular del FMI en su visita a Uruguay

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, se reunió en Uruguay con el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Guillermo Tolosa, luego de su visita a Argentina, en la que valoró la estabilidad del país, la baja de inflación lograda y la necesidad de trabajar en conjunto ante un mundo incierto y fragmentado. En tanto, mencionó al Mercosur como un logro.

Georgieva recomendó continuar los esfuerzos para aumentar la resiliencia, la cooperación y las alianzas económicas en un entorno incierto. A su entender, el BCU no debería proponerse por ahora una nueva meta de inflación para llevarla por debajo del 4,5%, porque la inflación en el mundo está en alza, y con cumplir el mantenimiento en 4,5% alcanza. Dijo que la revisión de esa meta podría darse, por ejemplo, en un par de años.

Kristalina Georgieva Foto: Ignacio Sánchez

Como desafíos mundiales, destacó el cambio climático, los riesgos demográficos y las modificaciones de las reglas del comercio internacional. De todas formas, se dijo optimista porque muchos de los desafíos podrían ser contrarrestados con la inteligencia artificial bien utilizada, como palanca para aumentar la productividad, aunque esta también podría alimentar las asimetrías.

Agregó que si bien Uruguay no tiene petróleo para abastecer al mundo, sí puede explotar más su muy buena condición geográfica para la logística regional. También apuntó que hay que reforzar la independencia del BCU y la desdolarización en el país.

Kristalina Georgieva y Guillermo Tolosa Foto: Ignacio Sánchez

"Protejan la estabilidad del país, pero tomen más riesgos en el mundo nuevo", fue uno de sus mensajes en alusión a la importancia de invertir más y confiar más en la moneda local para crecer.

Por su parte, Tolosa recordó que Uruguay desde hace años no tiene necesidad de recurrir a los créditos del FMI y se mostró alineado a los conceptos de la directora del FMI.

Posteriormente, Tolosa, en rueda de prensa, señaló que la visita de Georgieva es una muestra de que Uruguay está en el mapa mundial y que se valoran los logros que han acontecido en los últimos 25 años sobre cómo construir una economía de estabilidad y de resilencia, que cada vez es más importante en el mundo de incertidumbre actual.

Destacó asimismo que "es apreciado (en el FMI) que los shocks de la economía mundial pueden ser absorbidos por los mecanismos de de Uruguay". En otro orden, Tolosa tomó nota sobre la apreciación del FMI de que América Latina y el Mercosur tienen recursos y potencialidades no explotadas y que habría que profundizar más el comercio entre los países de la región.

Ambos compartieron la visión de que la "exceso de cautela" de los uruguayos a la hora de invertir o ahorrar constituye un freno al crecimiento del país. "El sistema financiero uruguayo está excesivamente fondeado por depósitos a la vista, líquidos, y por depósitos que están en moneda extranjera; esto frena el crédito y la economía. Lo que Georgieva nos vino a decir es que los uruguayos sean más audances e inviertan más, no para ser temerarios, sino basados en el progreso que ha tenido la económia nacional últimamente".