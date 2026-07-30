Una avalancha de migrantes salta las vallas y desborda la frontera terrestre entre España y Marruecos

El Gobierno del enclave español de Ceuta alertó este jueves de una "emergencia humanitaria y social" tras la llegada estos últimos días de 1.500 migrantes desde Marruecos, lo que desbordó las capacidades de acogida de esta ciudad del norte de África. Ceuta y el otro enclave español de Melilla, en Marruecos, son las únicas fronteras terrestres que la Unión Europea tiene con África. "Estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social", advirtió el alcalde-presidente de Ceuta, Juan Vivas, a la televisión pública española TVE.

España y Marruecos acordaron este jueves reforzar la coordinación y esfuerzos para afrontar la crisis migratoria que afecta a Ceuta, y se comprometieron a revisar y aplicar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que entraron de manera irregular en esa ciudad norteafricana española.

El Ministerio español del Interior destacó en un comunicado la "ejemplar colaboración" entre España y Marruecos en todos los ámbitos, incluido en materia migratoria, en una crisis provocada por la entrada en Ceuta de entre 1.500 y 2.000 inmigrantes que nadaban desde Marruecos, según datos de las autoridades locales.

Las autoridades indicaron que en los últimos días han llegado a Ceuta por vía marítima más de 1.500 migrantes, a un ritmo de 200 personas por día, por lo que los centros de acogida se encuentran colapsados y saturados. Imágenes de cadenas locales mostraban a decenas de hombres y adolescentes llegando a nado desde la vecina Marruecos a las costas de la urbe.

Miles de jóvenes marroquíes llegaron este jueves a la frontera entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta para tratar de cruzar la valla que separa las dos ciudades. Cientos de ellos saltaron y accedieron a Ceuta. Foto: EFE/Reduan Dris

El Gobierno español afirmó este jueves que estaba "actuando coordinadamente para responder con la mayor rapidez y eficacia a la situación en Ceuta", según indicó el Ministerio del Interior en un comunicado.

El titular de esta cartera, Fernando Grande-Marlaska, anunció que viajará a la ciudad autónoma el viernes "para seguir la evolución de la situación".

Interior denunció que las redes de tráfico de personas están "instrumentalizando" una sentencia judicial para fomentar el flujo de migrantes indocumentados hacia España, mayoritariamente jóvenes.

Miles de migrantes acceden al territorio español desde Marruecos a Ceuta, enclave español en el norte de África, 30 de julio de 2026. Foto: EFE/Reduan Dris

El Tribunal Supremo español confirmó a principios de julio que la ley de extranjería no permite aplicar el rechazo en frontera, también conocido como 'devoluciones en caliente' (expulsión inmediata), de los inmigrantes interceptados en alta mar.

Sánchez dijo que preparan medidas "para recuperar la normalidad lo antes posible"

Por su parte, el presidente de España, Pedro Sánchez, dijo que su gobierno "está volcado" a dar una "respuesta inmediata" a la situación en el enclave.

"Estamos movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales, y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes posible", subrayó el mandatario español en un posteo en su cuenta de X.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el Palacio de La Moncloa, Madrid. Foto: AFP

Además, dijo que transmitió esta información a Vivas. "Es el momento de construir soluciones, con responsabilidad y cooperación", señaló.

El Gobierno de España está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación en Ceuta.



Estamos movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales, y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 30, 2026

Miles de migrantes saltaron las vallas de Ceuta este jueves

Miles de jóvenes llegaron este jueves mismo a la frontera entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta para tratar de cruzar la valla que separa las dos ciudades, según pudo comprobar EFE. Cientos de ellos saltaron las vallas de protección, que no estaban custodiadas en ese momento por policías, y accedieron a Ceuta, mientras agentes de las fuerzas auxiliares marroquíes que se ocupan de la seguridad en tierra se retiraron al paso de los jóvenes

Miles de jóvenes marroquíes llegaron este jueves a la frontera entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta para tratar de cruzar la valla que separa las dos ciudades. Cientos de ellos saltaron y accedieron a Ceuta. Foto: EFE/Reduan Dris

El ministro español del Interior viajará este viernes a Ceuta debido a la crisis migratoria, ciudad que pidió al Gobierno español que cierre la frontera con Marruecos de manera "urgente e inaplazable". En un comunicado, agradece el ministro a las autoridades marroquíes los esfuerzos de los últimos días, que impidieron miles de intentos de entrada irregular. Grande-Marlaska ha permanecido al habla permanente con su colega marroquí, Abdelouafi Laftit, según el Ministerio.

Ceuta advierte de "emergencia humanitaria" tras llegada de 1.500 migrantes desde Marruecos

Hasta el 15 de julio, el gobierno no había registrado este año ningún inmigrante llegado a Ceuta por mar. En 2025, solo cuatro migrantes entraron al enclave por esa vía.

La principal ruta de entrada de los migrantes irregulares a España sigue siendo el archipiélago atlántico de Canarias, frente a las costas de África.

En 2021, más de 10.000 migrantes ingresaron a Ceuta desde Marruecos en apenas dos días, aprovechando que Rabat relajó los controles en el marco de una crisis entre ambos países a raíz de la acogida para recibir tratamiento médico en España del líder de los independentistas saharauis del Frente Polisario.

Esta crisis diplomática llegó a su fin en 2022 tras el giro de Madrid en el delicado asunto del Sáhara Occidental, abandonando su neutralidad y reconociendo un plan de autonomía propuesto por Marruecos para esta antigua colonia española.

Una oleada de personas, miles de ellas, ha cruzado sin control de Marruecos a Ceuta. La Guardia Civil y los medios de emergencia, superados, solo se ocupan de los heridos. Los agentes han tenido que abrir las verjas, porque querían evitar que se forme un tapón… pic.twitter.com/pYFnAmbgLw — EL PAÍS (@el_pais) July 30, 2026

EFE y AFP