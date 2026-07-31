¿Abrir calles y demoler viviendas en Cerro Norte? Gobierno publicará un llamado para preparar qué obras se deben hacer con el plan Más Barrio

El plan Más Barrio es lo más parecido que tiene el gobierno a un buque insignia. O por lo menos así lo entiende quien lo encabeza, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.

El programa, pensado para las zonas rojas del país, se lanzó en Cerro Norte en abril de este año. Pero los grandes cambios, por lo menos a nivel de infraestructura, todavía no se llevaron adelante. Resta aún definir qué obras se harán en el barrio. Como había dicho el propio Sánchez es probable que se deban abrir calles y demoler viviendas.

En lo que se llama "Los Palomares", Cerro Norte tiene pasajes estrechos por los que no puede pasar una ambulancia o un coche policial y por los que fácilmente pueden escapar delincuentes.

Según supo El País, el gobierno próximamente publicará un llamado para empresas consultoras de ingeniería con el fin de realizar un proyecto ejecutivo. Una vez estén definidas las obras, se harán licitaciones.

La expectativa es que las obras comiencen entre finales de este año y principios del siguiente, dijeron fuentes del plan.

Asimismo, el gobierno está trabajando en otros dos llamados a licitación. La intención es refaccionar dos locales del Estado en el barrio y usarlos como espacios de participación.

En paralelo, el Ministerio de Vivienda, uno de los ministerios protagonistas del Más Barrio junto a Interior, prepara acciones para mejorar viviendas y atender la precariedad habitacional.

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, habla con un vecino de Cerro Norte que se le acercó el día del lanzamiento del Más Barrio, con la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, al lado Leonardo Mainé

Vandalismo del alumbrado

Uno de los avances que ya hubo en cuanto a infraestructura urbana en el Cerro Norte fue la instalación de nuevo alumbrado público. Sin embargo, en algunos sitios ya se robaron los cables.

Además del alumbrado públicao, la Intendencia de Montevideo, otro de los actores involucrados, ha trabajado en la limpieza de basurales, en la sustitución de contenedores en mal estado y en el mantenimiento de espacios verdes.

También se retiraron autos abandonados en la vía pública, que al recorrerse el barrio el día del desembarco del plan eran una de las imagenes más comunes.

El resto del trabajo es menos visible: refiere a la coordinación entre distintas instituciones. La intención del Más Barrios es que los organismos públicos (ministerios, intendencias, municipios, empresas públicas, etc.) colaboren entre sí, junto a organizaciones sociales, para abordar integralmente la situación de los barrios.

Pero más allá de Cerro Norte, el gobierno ya desplegó el plan en otras dos zonas del país y, en los próximos meses, espera que esté funcionando en dos más.

Funcionarios de Más Barrio trabajando en Cerro Norte Foto: Leonardo Mainé

Cuatro zonas más en 2026

Para definir en qué lugares se debía implementar el Más Barrio, se cruzaron distintos datos: indicadores de homicidios y heridos graves, ubicaciones de asentamientos irregulares e información de las necesidades básicas insatisfechas en cada zona.

Cerro Norte no solo tiene problemas de inseguridad, con los narcos más pesados del departamento, sino también de hacinamiento y de bajo nivel educativo.

Pero además de este barrio de Montevideo, se identificaron 20 zonas más. La definición fue que se comenzaría con cinco en 2026.

En Corfrisa de la ciudad de Las Piedras (Canelones) el plan comenzó a mediados de junio con la presencia del presidente Yamandú Orsi. Allí, entre varias acciones, se realojará un asentamiento.

Luego, a principios de julio, se desplegó el Más Barrio en el barrio La Colina de la ciudad de Rivera. Como en el resto de territorios, se trabajó en la coordinación de los distintos organismos. También se realizaron recorridas técnicas para establecer las prioridades que demanda la zona.

Finalmente, se espera continuar a la brevedad en otras dos barrios: Las Higueras en la ciudad de Durazno y San Antonio en la ciudad de Maldonado.

Para trabajar en el Más Barrio, el Estado lanzó un llamado laboral destinado a trabajadores sociales y arquitectos, que cierra este viernes.

El ministro del Interior, Carlos Negro, con autoridades policiales previo al comienzo del plan Más Barrio en Cerro Norte Leonardo Mainé

Con US$ 250 millones de la CAF

El gobierno cuenta con una línea de crédito de US$ 250 millones del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para implementar el Más Barrio a lo largo del periodo de gobierno.

De esa cifra, US$ 50 millones corresponden a la primera etapa, que abarca las cinco zonas nombradas en la nota: Cerro Norte (Montevideo), Cofrisa (Las Piedras), La Colina (Rivera), Las Higueras (Durazno) y San Antonio (Maldonado).