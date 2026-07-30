¿Y San José? Qué se hará en el departamento que no tendrá ómnibus BRT, pero que está en la reforma del transporte

La reforma del transporte metropolitano es una de las grandes apuestas del gobierno de Yamandú Orsi. Y aunque hubo momentos en los que concentró la atención pública, especialmente durante la discusión por el túnel por 18 de Julio, hay un aspecto sobre el que apenas se ha hablado: ¿qué pasará con San José?

El departamento gobernado por el Partido Nacional integra la Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano que creó la última ley de presupuesto. Pero su protagonismo se vio reducido por un factor clave: las dos líneas de ómnibus BRT que instalará la reforma, y que serán el cambio más visible, no pasarán por San José, solo por Montevideo y Canelones.

Eso no significa que el departamento maragato no cambiará su movilidad. La reforma será una instancia que le permitirá mejorar aspectos de su transporte público que están pendientes hace mucho tiempo.

Más allá de alguna línea en específico, en San José no funciona el sistema STM y los ómnibus no tienen máquinas validadoras de boletos. Los pasajeros deben pagar con efectivo.

Cambiar esto será uno de los primeros pasos.

"Esta nueva etapa"

Años atrás, San José había estado cerca de ingresar en el sistema STM. “Entendimos que no era conveniente”, recuerda Marcos Reyes, que antes de ser prosecretario de la intendencia fue director de Tránsito.

"Pero en esta nueva etapa la intendenta Ana Bentaberri quería dar este paso", continúa.

Y el ingreso al nuevo sistema que se está preparando implicará un cambio tecnológico. “Todas las empresas y las líneas que ingresen a la agencia van a tener que tener las máquinas en sus coches”, razona Reyes.

Eso permitirá que los usuarios del transporte público no deban estar siempre con efectivo y puedan usar tarjetas, como sucede en Montevideo.

“Queremos darle esa posibilidad a los vecinos de que se puedan manejar de la misma forma dentro del departamento de San José”, plantea Reyes, el representante de San José en la nueva agencia.

Por otro lado, contar con máquinas en cada ómnibus le permitirá a la intendencia realizar un estudio de movilidad con una profundidad que hoy en día es imposible

“Con las máquinas vas obteniendo información en tiempo real y ves cómo se mueve la ciudadanía. Puedes tener una base de datos de lo que sucede en las diferentes líneas”, explica Reyes.

Además, mientras se prepara la nueva reforma, la intendencia analizará si deberán hacer modificaciones en las líneas internas del departamento.

Con la información que tiene hoy en día, la intendencia de San José empezó un estudio de la movilidad interna del departamento. “Vamos a ver si necesitamos más frecuencia o no. O si alguna zona que hoy no tiene línea y necesita”, dice el jerarca. Una vez tengan las máquinas, el estudio podrá ser mucho más complejo.

¿En el futuro un BRT?

Por el momento, para el eje de la Ruta 1, que conecta el departamento con Montevideo, no hay un cambio previsto. La perspectiva de una mejora sustantiva en la conexión metropolitana se proyecta hacia largo plazo.

Reyes recuerda que el “puntapié inicial” de la reforma será la construcción de los corredores que irán por Giannattasio / Av. Italia y Cno. Maldonado / 8 de Octubre, en ambos casos beneficiando a los canarios.

El prosecretario de la intendencia de San José entiende que eventualmente se debe "continuar hacia el lado oeste" donde también hay que "mejorar la conectividad". "A veces uno demora 50 minutos hasta los Accesos y al llegar allí te encontrás con que se enlentece y demorás otros 30 minutos u otra hora para llegar a donde vas”, explica.

La eventual instalación de un corredor de alta frecuencia hacia el oeste está prevista para una etapa posterior de la reforma, según han dicho las autoridades.

Y la etapa actual (que incluirá las dos líneas BRT, cinco pasos a desnivel y una estación multimodal en Tres Cruces) está prevista que recién empiece a funcionar en 2029.

Así lo anunció el propio presidente de la República, Yamandú Orsi, que dijo también que las obras comenzarán en 2027.

Por el momento, la reforma se encuentra en una etapa de diseño. Recientemente, como informó El País, se hizo un llamado y se adjudicó a la empresa CSI Ingenieros la elaboración del anteproyecto de la reforma.

La ministra Lucía Etcheverry dijo que espera que el diseño esté pronto en noviembre de este año, para luego hacer las licitaciones y comenzar varias obras en simultáneo en 2027.