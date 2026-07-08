Ruibal mantuvo reunión con Orsi y negó "frenazo" de la construcción: "En este país tenemos ciclos"

El presidente de la Cámara de la Construcción, Alejandro Ruibal, mantuvo este miércoles por la tarde una reunión con el presidente Yamandú Orsi en Torre Ejecutiva. A la salida, habló con la prensa y señaló que, si bien hay "preocupación" no afirmaría que la construcción atraviesa un "frenazo".

"Hay preocupación, estamos en una negociación con mucho diálogo. A nadie le gusta que se estén perdiendo jornales ni que las empresas estén perdiendo posibilidades de negocio", señaló en rueda de prensa. Sobre la reunión con Orsi, planteó que se fue "bien impresionado" porque el mandatario repasó "una serie de proyectos que están avanzando".

Construcción de edificios sobre Avenida de Las Américas, en Ciudad de la Costa. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

"No hablé de frenazo. Nosotros tenemos ciclos en este país cuando hay cambio de gobierno. La inversión pública pesa mucho. (Los gobiernos) arman su presupuesto, eligen su plan de obras, pero después eso lleva tiempo y lo que yo quiero es que se agilice cómo se implementa", sostuvo. Además, destacó que el proyecto de vivienda promovida "se viene desarrollando bien" aunque "se ha frenado en algunas zonas". "Esto puede ser natural porque hay zonas en las que se ha construido mucho y otras que capaz están a desarrollar, no se puede mantener siempre el mismo ritmo. Pero la construcción de vivienda promovida sigue siendo la principal fuente del empleo en la industria de la construcción", puntualizó.

Dos proyectos claves: del tren hacia el norte al datacenter de Google

Ruibal aseguró que mantuvo un diálogo con la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, en el que la jerarca le explicó se está trabajando en un plan ferroviario con una consultora para conectar la capital con el departamento de Rivera o Salto. En este último caso, la vía podría implicar una posible conexión con Argentina.

Sobre el datacenter de Google, que se está construyendo en el Parque de las Ciencias, en Canelones, el presidente de la Cámara de la Construcción señaló que, si bien quedan "unos cuantos meses de trabajo" la construcción está llegando a sus "últimas etapas". "Lo importante es terminar bien esta obra y que Google, que apostó al país, salga satisfecho", afirmó.