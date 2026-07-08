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El País El Empresario

Tesla, la empresa de vehículos eléctricos de Elon Musk, anunció oficialmente que comenzará a operar en Uruguay

A través de un comunicado, expicó que la llegada se concretó porque el país es "un mercado que se ha consolidado como uno de los líderes regionales en la adopción de vehículos eléctricos"

Antonio Larronda
Antonio Larronda
08/07/2026, 15:42
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Elon Musk. El empresario es uno de los principales promotores del auto eléctrico.
Tesla Motors CEO Elon Musk speaks next to the company's newest Model S during the Model S Beta Event held at the Tesla factory in Fremont, California October 1, 2011. The Model S is the company's first full-size electric sedan set for release in 2012. REUTERS/Stephen Lam (UNITED STATES - Tags: TRANSPORT BUSINESS LOGO SCIENCE TECHNOLOGY) - RTR2S40H
© Stephen Lam / Reuters/REUTERS

Tesla anunció oficialmente su llegada a Uruguay. Lo hizo a través de un comunicado al que accedió El Empresario en el que expresa que se trata de un "nuevo hito en su plan de expansión por América Latina" que refuerza "su misión de acelerar la transición mundial hacia la energía sostenible y un futuro de mayor abundancia".

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Según la compañía de vehículos eléctricos fundada por Elon Musk, la elección por Uruguay se debe a que el país se consolidó en la adopción de vehículos eléctricos. "Tesla busca acercar su innovador ecosistema tecnológico a un mercado que se ha consolidado como uno de los líderes regionales en la adopción de vehículos eléctricos", explica la empresa.

"Fundada en 2003, Tesla diseña, fabrica y comercializa vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento de energía, productos solares y tecnologías impulsadas por inteligencia artificial enfocadas en autonomía y robótica. A diferencia de los fabricantes de automóviles tradicionales, Tesla es una empresa tecnológica integrada verticalmente que desarrolla tanto hardware como software a gran escala, impulsando innovaciones en transporte, energía y automatización inteligente. Sus productos están diseñados para mejorar la vida de las personas y acelerar la transición del mundo hacia un futuro más sostenible. Al integrar hardware, software, inteligencia artificial y robótica avanzada, Tesla contribuye a crear un mundo más seguro, limpio, inteligente y agradable", dice el comunicado.

La fábrica de Tesla en Texas.
Fábrica de Tesla en Texas.
Foto: Tesla

La compañía ha venido ampliando su presencia en los mercados de América Latina y, en noviembre de 2025, inició operaciones en Colombia, marcando el paso más reciente y significativo dentro de su estrategia de expansión regional.

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