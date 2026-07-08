Tesla, la empresa de vehículos eléctricos de Elon Musk, anunció oficialmente que comenzará a operar en Uruguay
A través de un comunicado, expicó que la llegada se concretó porque el país es "un mercado que se ha consolidado como uno de los líderes regionales en la adopción de vehículos eléctricos"
Tesla anunció oficialmente su llegada a Uruguay. Lo hizo a través de un comunicado al que accedió El Empresario en el que expresa que se trata de un "nuevo hito en su plan de expansión por América Latina" que refuerza "su misión de acelerar la transición mundial hacia la energía sostenible y un futuro de mayor abundancia".
Según la compañía de vehículos eléctricos fundada por Elon Musk, la elección por Uruguay se debe a que el país se consolidó en la adopción de vehículos eléctricos. "Tesla busca acercar su innovador ecosistema tecnológico a un mercado que se ha consolidado como uno de los líderes regionales en la adopción de vehículos eléctricos", explica la empresa.
"Fundada en 2003, Tesla diseña, fabrica y comercializa vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento de energía, productos solares y tecnologías impulsadas por inteligencia artificial enfocadas en autonomía y robótica. A diferencia de los fabricantes de automóviles tradicionales, Tesla es una empresa tecnológica integrada verticalmente que desarrolla tanto hardware como software a gran escala, impulsando innovaciones en transporte, energía y automatización inteligente. Sus productos están diseñados para mejorar la vida de las personas y acelerar la transición del mundo hacia un futuro más sostenible. Al integrar hardware, software, inteligencia artificial y robótica avanzada, Tesla contribuye a crear un mundo más seguro, limpio, inteligente y agradable", dice el comunicado.
La compañía ha venido ampliando su presencia en los mercados de América Latina y, en noviembre de 2025, inició operaciones en Colombia, marcando el paso más reciente y significativo dentro de su estrategia de expansión regional.
-
Gobierno sale a argumentar la aplicación de Imesi a vehículos eléctricos: cómo serán las franjas y porcentajes
SpaceX convierte a Elon Musk en el primer billonario: ¿a cuánto asciende el patrimonio del magnate?
Space X comenzó a cotizar en bolsa y convirtió a Elon Musk en el primer billonario: el video del festejo
SpaceX, el gigante espacial del multimillonario Elon Musk se propulsa hacia el mercado bursátil
¿Encontraste un error?