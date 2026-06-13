SpaceX convierte a Elon Musk en el primer billonario: ¿a cuánto asciende el patrimonio del magnate?

Las acciones de SpaceX, la empresa de Elon Musk, se dispararon ayer viernes más de 30% hasta los 175 dólares en su primer día de cotización tras la mayor oferta pública inicial de la historia, lo que convirtió a su propietario en el primer billonario del mundo. Se espera que esta operación de gran envergadura, por la que Musk pretende recaudar más de 75.000 millones de dólares, dé inicio a una serie de importantes salidas a bolsa de empresas de inteligencia artificial en los próximos meses.

El debut en el mercado Nasdaq de Nueva York culminó semanas de frenesí inversor en torno a la compañía de cohetes, transformada ahora en un conglomerado de inteligencia artificial y satélites.

“SpaceX quiere ser capaz de llevarlos a la Luna, llevarlos a Marte y, en última instancia, más allá”, declaró Musk en un evento de lanzamiento en Starbase, Texas, rodeado de su equipo. “Con el increíble equipo que tenemos aquí en SpaceX, lograremos hacerlo realidad para ustedes”, añadió.

Alrededor de un centenar de personas se congregaron frente a la sede del Nasdaq en Nueva York. SpaceX conmemoró la ocasión con un letrero de neón en Times Square que rezaba: “Construyendo la infraestructura hacia el futuro”.

Una valla publicitaria con imágenes de SpaceX se exhibe en el Nasdaq Marketsite en Times Square, en Nueva York. Foto: AFP

Musk “se fija objetivos muy futuristas que nadie más está planteando, y creo que eso ha entusiasmado a mucha gente”, comentó Sarin Sio, de la firma financiera Dovetail, quien acudió a la sede del Nasdaq.

La empresa fijó el precio de más de 555 millones de acciones en 135 dólares cada una en un documento presentado el jueves ante el regulador de los mercados de Estados Unidos, valorando a SpaceX en algo menos de 1,8 billones de dólares.

El alza del viernes elevó su valor de mercado a cerca de 2 billones de dólares, situándola entre las 10 empresas estadounidenses más valiosas, por delante de Tesla, Meta (propietaria de Facebook) y Walmart.

Las opciones sobre casi 83 millones de acciones adicionales podrían elevar el total recaudado por encima de los 86.000 millones de dólares.

Fundada por Musk en 2002, SpaceX se ha expandido hasta convertirse en un importante operador de satélites incorporando la compañía de inteligencia artificial xAI, que incluye la plataforma de redes sociales X (anteriormente Twitter).

Los empleados de SpaceX celebran el cierre de la oferta pública inicial (OPI) el Nasdaq Marketsite. Foto: AFP

El conglomerado, que cotiza bajo el símbolo bursátil “SPCX”, está siendo objeto de gran atención para ver cómo Wall Street asimila la oferta.

SpaceX se adelantó a otros gigantes de la IA que aspiran a salir a bolsa. Tanto OpenAI como Anthropic presentaron recientemente la documentación inicial ante los reguladores.

Esta salida a bolsa se produce poco más de un año después de que Musk dejara la administración del presidente Donald Trump, tras liderar durante meses la polémica iniciativa DOGE para recortar el gasto público, todo ello mientras compaginaba sus funciones como director ejecutivo de Tesla y SpaceX.

El apoyo de Musk a Trump y a los populistas en Europa -sumado a una larga lista de comentarios incendiarios en X- ha transformado al empresario en una figura que genera profunda división.

No obstante, esta histórica salida a bolsa demuestra que sigue contando con el respaldo de los inversores. Según Bloomberg, la oferta registró una demanda más de cuatro veces superior a la oferta inicial.

Elon Musk, director ejecutivo de Tesla y SpaceX, durante un mitin del republicano Donald Trump. Foto: AFP

“Desigualdad”

En una predicción extraordinaria, la documentación presentada por SpaceX para su lanzamiento en bolsa sostiene que la empresa podría generar más de 28,5 billones de dólares en ingresos procedentes de sus diversos mercados.

Este hito consolida a Musk como la persona más rica del mundo con gran diferencia, eclipsando la fortuna de cualquier otro multimillonario.

Musk, que ya era la persona más rica del mundo antes de la oferta pública inicial (OPI) de SpaceX, cuenta con una participación en esa empresa valorada en más de 766.000 millones de dólares, a lo que se suma su participación en Tesla, estimada en unos 279.000 millones, según recoge la cadena CNBC.

La operación en bolsa habría elevado el patrimonio de Musk por encima de los 1,05 billones de dólares.

La fortuna de Musk se sitúa a la altura de economías como la de Taiwán y por encima del PIB de países como Suiza o Países Bajos.

Se puede ver un letrero sobre una sucursal de Oxfam, en Londres. Foto: archivo El País

Un análisis de la ONG Oxfam reveló que con este nuevo hito ya es más rico que el 46% más pobre de la población mundial, unas 3.800 millones de personas.

El secretario general de la ONU, António Guterres, sostiene que el hecho de que Elon Musk se haya convertido en el primer billonario del mundo “pone de relieve el problema de la desigualdad”.

Así lo dijo viernes su portavoz, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria. “Esto pone de relieve el problema de la desigualdad”, declaró el portavoz.

Según dijo, también subraya “la responsabilidad de quienes se encuentran en el lado privilegiado de esa desigualdad de hacer todo lo que esté en su mano para prestar apoyo en todas partes”.

Se espera que esta salida a bolsa de SpaceX genere miles de nuevos millonarios y varios multimillonarios, permitiendo capitalizar su inversión a empleados actuales y antiguos -así como a una larga lista de inversores- tras casi un cuarto de siglo de historia de la compañía. AFP, EFE

Promesas dignas de la ciencia ficción

Las finanzas de SpaceX generan cautela en Wall Street, ya que su valoración depende en gran medida de que Elon Musk cumpla promesas dignas de la ciencia ficción, como instalar centros de datos en el espacio y llevar seres humanos a Marte utilizando tecnología aún no probada. Gran parte del éxito futuro depende de la expansión del servicio de internet por satélite Starlink de SpaceX, así como del éxito de xAI, creadora del chatbot Grok y competidora de OpenAI y Anthropic. SpaceX crece rápidamente -ingresos por 18.700 millones de dólares en 2025- pero registra pérdidas: saldo negativo neto de 4.900 millones de dólares.