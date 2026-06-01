Ascenso feroz: Anthropic supera a OpenAI y se convierte en la startup de IA más valiosa del mundo

Anthropic se enfrentó recientemente al Pentágono por el uso de la Inteligencia Artificial en la guerra. La compañía de San Francisco lanzó un potente modelo de IA, Mythos, que, según afirma, es asombrosamente capaz de encontrar y explotar fallos ocultos en el software. Además, asesoró al Papa León XIV en su encíclica papal , en la que advirtió sobre la necesidad de proteger a la humanidad de los efectos más disruptivos de la IA.

El pasado jueves, Anthropic culminó su ascenso al superar oficialmente a OpenAI como la startup de IA de mayor crecimiento a nivel mundial. Anthropic anunció que había recaudado 65 mil millones de dólares en financiación, lo que la valora en 900 mil millones de dólares antes de la inclusión del nuevo capital, una operación que la sitúa por delante de la última valoración de OpenAI, de 730 mil millones de dólares. La compañía también presentó su nuevo modelo insignia de IA, Claude Opus 4.8, significativamente superior a su predecesor en la generación de código informático.

La nueva inversión, liderada por inversores como Greenoaks Capital, Sequoia Capital, Altimeter Capital y Dragoneer Investment Group, incrementó el valor de Anthropic en casi dos veces y media con respecto a su valoración anterior de 380 mil millones de dólares, hace aproximadamente tres meses.

Esta financiación subraya el éxito de la compañía en el desarrollo de tecnología de IA que destaca en la escritura de software, lo que se ha convertido en un negocio sólido. Desde que Anthropic mejoró su tecnología de codificación de IA en noviembre, cientos de empresas se han suscrito para pagar por el software. La compañía informó que su "tasa de ingresos anual", que es su ingreso esperado para el año según su desempeño actual, superó los 47 mil millones de dólares este mes.

"Esta financiación nos ayudará a atender la demanda histórica que estamos experimentando, a mantenernos a la vanguardia de la investigación y a llevar Claude a más lugares donde se desarrolla el trabajo", declaró Krishna Rao, director financiero de Anthropic.

La trayectoria de Anthropic destaca, incluso en medio del fervor que rodea a la IA. Hace apenas 62 días, OpenAI —que impulsó el auge de la IA con el lanzamiento del chatbot ChatGPT en 2022— anunció haber recaudado 122 mil millones de dólares en una ronda de financiación que elevó su valor a 730 mil millones de dólares, una cifra que le llevó aproximadamente una década alcanzar. Anthropic, fundada en 2021, ha superado esa cifra en la mitad de tiempo.

El impulso de la compañía se ha intensificado en los últimos meses, a raíz de las declaraciones de Dario Amodei, CEO de Anthropic, sobre los peligros potenciales de la IA y su llamado a la regulación de esta tecnología. Esto derivó en una acalorada disputa con el Pentágono sobre el uso de la IA en la guerra, entre otros escándalos públicos.

El ascenso de Anthropic no hace sino aumentar su competencia con OpenAI y SpaceX de Elon Musk, en una carrera entre las empresas privadas por salir a bolsa.

La semana pasada, SpaceX reveló su prospecto de oferta pública y se espera que salga a bolsa el próximo mes. OpenAI también planea presentar confidencialmente su solicitud de oferta pública inicial en las próximas semanas. Fuentes internas de Anthropic han indicado que la compañía también está considerando una OPI que podría concretarse este mismo año, aunque la empresa se ha negado a hacer comentarios.

La batalla está lejos de terminar. Ante la presión de Anthropic, OpenAI ha reducido sus proyectos secundarios para priorizar el desarrollo de su propio software de programación, llamado Codex. SpaceX firmó recientemente un acuerdo para adquirir Cursor, una interfaz de programación popular entre los desarrolladores, y acordó vender parte de su capacidad de procesamiento a Anthropic.

Un portavoz de OpenAI se negó a hacer comentarios. Musk no respondió a la solicitud de comentarios.

En su última ronda de financiación, Anthropic incorporó nuevos inversores estratégicos, entre ellos Samsung, Micron y SK Hynix, empresas que fabrican chips de almacenamiento, memoria y lógica, fundamentales para el desarrollo de la IA. En una publicación de blog, Anthropic afirmó que estos socios estratégicos ayudarían a impulsar la capacidad de procesamiento de la empresa a medida que crece la demanda de Claude Code.

Según PitchBook, plataforma que realiza un seguimiento de las startups, Anthropic ha recaudado más de 130 mil millones de dólares desde su fundación. Entre sus inversores se encuentran firmas como Capital Group, Menlo Ventures, Iconiq Capital y Lightspeed Venture Partners, así como gigantes tecnológicos como Amazon y Google.

El nuevo Claude Opus 4.8 de Anthropic supera a todas las demás tecnologías de IA disponibles públicamente en la codificación intuitiva, que consiste en que las tecnologías de IA creen software en respuesta a indicaciones escritas en inglés conversacional. Opus 4.8 obtuvo una puntuación un 10 % superior en la prueba de referencia de codificación intuitiva de Vals AI, una empresa que monitoriza el rendimiento de las últimas tecnologías de IA, en comparación con el modelo anterior de Anthropic, según Rayan Krishnan, CEO de Vals AI.

El nuevo modelo también superó a su predecesor en matemáticas, otra área en la que las principales tecnologías de IA siguen mejorando a pasos agigantados. El New York Times ha demandado a OpenAI y a su socio, Microsoft, acusándolos de infracción de derechos de autor sobre contenido informativo relacionado con sistemas de IA. OpenAI y Microsoft han negado esas afirmaciones.

-Este artículo se publicó originalmente en The New York Times.