Mundial 2026 en vivo hoy, 27 de junio: repercusiones de la eliminación de Uruguay y los partidos del día

La selección de Uruguay se despidió de la Copa del Mundo 2026: cayó 1-0 ante España en la noche de este viernes en el Estadio Akron en Guadalajara, México, y quedó en la tercera posición del Grupo H con tan solo dos puntos. Por lo que no le dio terminar entre los ocho mejores terceros de la competencia para avanzar a los dieciseisavos de final.

Fue una noche compleja para la Celeste que se despidió muy rápido del Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos. Desde Marcelo Bielsa a los jugadores quedaron en el foco por la pésima labor del equipo uruguayo en el máximo certamen de selecciones que organiza la FIFA.

Pero la actividad de la Copa del Mundo continúa este sábado con seis partidos para definir los grupos L, K y J y así comenzar con los dieciseisavos de final de la máxima competencia.