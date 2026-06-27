Mundial 2026 en vivo hoy, 27 de junio: repercusiones de la eliminación de Uruguay y los partidos del día

La selección de Uruguay se despidió de la Copa del Mundo 2026: cayó 1-0 ante España en la noche de este viernes en el Estadio Akron en Guadalajara, México, y quedó en la tercera posición del Grupo H con tan solo dos puntos. Por lo que no le dio terminar entre los ocho mejores terceros de la competencia para avanzar a los dieciseisavos de final.
Fue una noche compleja para la Celeste que se despidió muy rápido del Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos. Desde Marcelo Bielsa a los jugadores quedaron en el foco por la pésima labor del equipo uruguayo en el máximo certamen de selecciones que organiza la FIFA.
Pero la actividad de la Copa del Mundo continúa este sábado con seis partidos para definir los grupos L, K y J y así comenzar con los dieciseisavos de final de la máxima competencia.
Los 28 clasificados a los dieciseisavos de final hasta el momento
Son 28 las selecciones que ya aseguraron su pasaje a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos. Esos combinados son: México, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Francia, Noruega, Ecuador, Suiza, Canadá, Brasil, Marruecos, Bosnia y Herzegovina, Sudáfrica, Costa de Marfil, Ecuador, Países Bajos, Japón, Suecia, Australia, España, Cabo Verde, Paraguay, Egipto, Portugal, Inglaterra, Ghana, Bélgica y Senegal.
Los partidos del día
Se disputarán seis partidos que marcarán el fin de la fase de grupos del Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos. Desde la hora 18:00 se medirán Panamá contra Inglaterra y Croacia frente a Ghana por el Grupo L.
A partir de la hora 20:30 será el turno de Colombia ante Portugal y República Democrática del Congo ante Uzbekistán por el Grupo K de la Copa del Mundo 2026.
Y a última hora (23:00) se enfrentarán Argelia contra Austria y Jordania ante Argentina por el Grupo J.
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Marcelo Bielsa tras la eliminación del Mundial 2026: "Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada"
Marcelo Bielsa, entrenador de la selección de Uruguay, habló este viernes por la noche tras la caída 1-0 ante España que significó la eliminación del Mundial 2026: "Yo no logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores", inició en diálogo con DSports.
En este sentido profundizó: "No logré que el nivel de las individualidades permitiera conformar un equipo poderoso proporcionado a la calidad de sus jugadores".
Cuando le preguntaron qué considera que le deja a la selección su etapa de 39 meses de trabajo, contestó: "Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada porque cualquier tipo de aporte que pueda hacer un entrenador al fútbol de un país en el que trabajó tres años nunca se instala si no se consiguen resultados. El cuarto puesto en las Eliminatorias no tuvo valor, el tercer puesto en la Copa América no tuvo valor y obviamente esta actuación no necesito definirla. Pero si usted me pregunta cómo va a ser recordado mi paso, como un paso que no dejó nada".
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Fernando Muslera: "Le pido disculpas a todos los uruguayos"
La selección de Uruguay quedó eliminada del Mundial 2026 en primera fase y cerró otro fracaso de un ciclo muy cuestionado, que tuvo al argentino Marcelo Bielsa como líder de un proyecto que no prosperó. La Celeste perdió este viernes con España por 1-0, por un error puntual del arquero Fernando Muslera que provocó el gol de los españoles.
Fue quizás el único tiro al arco de España, de Álex Baena sobre el cierre del primer tiempo: un remate débil, que picó antes y venció las manos del arquero de Estudiantes de La Plata, para meterse picando y suave en el arco uruguayo.
"Obviamente que nunca fui de esconderme, siempre fui de dar la cara", declaró Muslera antes de que la selección uruguaya abandonara las instalaciones del Estadio de Guadalajara. El arquero fue el primero en brindar declaraciones a la prensa, cuando rato antes habían advertido que no iban a pasar por la zona mixta. Situación por la que la AUF será multada por la FIFA.
"Esta es la manera más cercana que tengo para hablarle a los uruguayos. Nunca imaginé estar sufriendo tanto por este deporte, más con todo el trabajo que hice, por cómo me preparé", agregó el arquero.
Y continuó: "Como les dije a los chicos en el vestuario, cuando ya estaban un poco más tranquilos, hoy me toca no haber tenido un buen Mundial. Le pedí disculpas a ellos y a todo el pueblo uruguayo, aunque no alcance con eso".
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¡Bienvenidos a una nueva jornada del Mundial 2026!
La selección de Uruguay se despidió del Mundial 2026: perdió 1-0 frente a España y quedó tercera en el Grupo H con tan solo dos puntos. Esto fue un golpazo para el combinado celeste y para el director técnico Marcelo Bielsa. Aunque este sábado continúa la actividad de la Copa del Mundo en Canadá, México y Estados Unidos con seis encuentros.
De esa manera, el equipo de Ovación y El País te da la bienvenida a la cobertura en vivo de una nueva jornada del Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos.