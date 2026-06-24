Así serían los cruces de 16avos de final del Mundial 2026 si la fase de grupos terminara ahora

Un total de siete selecciones ya han asegurado su presencia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y otros cinco equipos ya saben que deben hacer las valijas, porque no estarán ni entre los ocho mejores terceros, ante una última fecha de la fase de grupos que incorpora el "criterio olímpico" a la hora de establecer la clasificación y el ranking FIFA en vez del sorteo como último aspecto a tener en cuenta.

México, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Francia, Noruega y Colombia han asegurado plaza en la fase eliminatoria. Haití, Turquía, Túnez, Jordania y Panamá no estarán ni entre los ocho mejores terceros que podrán acceder a la siguiente ronda.

Para fijar el criterio de clasificación en caso de empate a puntos, la FIFA ha optado en esta ocasión por el enfrentamiento directo entre los implicados frente a la diferencia de goles que queda como segundo aspecto a tener en cuenta.

A continuación están el mayor número de goles a favor, el juego limpio o fair play (tarjetas que han mostrado al equipo) y, como novedad, el ranking FIFA, frente al sorteo que podía decidir al azar un clasificado.

Para elegir los ocho mejores terceros, primero se tiene en cuenta el número de puntos y luego la diferencia de goles, los goles marcados, tarjetas y ranking FIFA. Para establecer los cruces con estos terceros en dieciseisavos la FIFA contempla hasta 495 combinaciones posibles.

Entre las favoritas, a España, Brasil y Portugal les vale un empate, pero también podrían concluir terceras de grupo.

Los ocho mejores terceros al día de hoy son Paraguay (grupo D), Suecia (F), Argelia (J), República Checa (A), Escocia (C), Cabo Verde (H), Bélgica (G) y Croacia (L).

Los cruces de 16avos al día de hoy, 24 de junio de 2026

Alemania (1° Grupo E) vs. Paraguay (mejor tercero)

Francia (1° Grupo I) vs. Suecia (mejor tercero)

Corea del Sur (2° Grupo A) vs. Suiza (2° Grupo B)

Países Bajos (1° Grupo F) vs. Marruecos (2° Grupo C)

Portugal (2° Grupo K) vs. Ghana (2° Grupo L)

España (1° Grupo H) vs. Austria (2° Grupo J)

Estados Unidos (1° Grupo D) vs. Argelia (mejor tercero)

Egipto (1° Grupo G) vs. República Checa (mejor tercero)

Brasil (1° Grupo C) vs. Japón (2° Grupo F)

Costa de Marfil (2° Grupo E) vs. Noruega (2° Grupo I)

México (1° Grupo A) vs. Escocia (mejor tercero)

Inglaterra (1° Grupo L) vs. Cabo Verde (mejor tercero)

Argentina (1° Grupo J) vs. Uruguay (2° Grupo H)

Australia (2° Grupo D) vs. Irán (2° Grupo G)

Canadá (1° Grupo B) vs. Bélgica (mejor tercero)

Colombia (1° Grupo K) vs. Croacia (mejor tercero)