Colombia 0-0 Portugal por el Mundial 2026: los cafeteros son líderes y se medirán ante Ghana en dieciseisavos

La selección de Colombia empató 0-0 con Portugal este sábado 27 de junio de 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, por el Grupo K del Mundial 2026.

El partido no tuvo goles y dejó a los cafeteros con siete puntos, luego del 3-1 ante Uzbekistán y el 1-0 contra RD Congo. El equipo luso, que había igualado 1-1 con RD Congo y goleado 5-0 a Uzbekistán, cerró con cinco unidades. De esta manera, los cafeteros deberán medirse ante Ghana en dieciseisavos de final y los europeos ante Croacia.

Con este resultado, así quedaron las posiciones del grupo:

Colombia le hizo frente a la selección de Portugal, que en la previa del Mundial había sido catalogada como una de las favoritas, y con la igualdad 0-0 terminó sellando su pasaje a dieciseisavos de final como líder del grupo K, por lo que deberá medirse ante Ghana en la siguiente instancia. En tanto, los lusos serán rivales de Croacia.

Los cafeteros hicieron un planteo inteligente para controlar a Cristiano Ronaldo, que no estuvo preciso en las ocasiones que tuvo, y también mostraron capacidad ofensiva para capitalizar los espacios que dejaba el equipo de Néstor Lorenzo. De hecho, en el cierre del partido estuvieron a punto de ganarlo tras un cabezazo del capitán Davinson Sánchez que venció a Diogo Costa.

Diogo Costa, arquero de Portugal, fue elegido la figura del partido por parte de Sofascore. Foto: Sofascore.

Sin embargo, la jugada fue revisada en el VAR, que detectó un fuera de juego milimétrico, por la punta del pie del zaguero colombiano. El atacante Luis Javier Suárez también tuvo sus oportunidades para romper el cero, pero no mostró su habitual eficacia.

Con un total de seis atajadas, el arquero luso Diogo Costa fue elegido el jugador del partido por parte del equipo de Sofascore.

Colombia 0-0 Portugal

Colombia. Camilo Vargas; Santiago Arias (87‘ D. Muñoz), Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Deiver Machado, Gustavo Puerta, Jhon Arias (76‘ K. Castaño), Jefferson Lerma (60‘ R. Ríos), James Rodríguez (76‘ J. Quintero); Luis Díaz, John Córdoba (60‘ L. Suárez). D.T. Néstor Lorenzo.

Portugal. Diogo Costa; Joao Cancelo (46‘ D. Dalot), Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes (90‘+3‘ M. Nunes), Vitinha (71‘ S. Costa), Ruben Neves (46‘ J. Neves), Bruno Fernandes, Joao Félix (71‘ R. Leao), Cristiano Ronaldo, Pedro Neto. D.T. Roberto Martínez.

Amarillas. G. Puerta (COL).

Rojas. No hubo.

Árbitro. Alireza Faghani (AUS).

Asistentes. George Lakrindis y Andrew Lindsay (AUS).

VAR. Jerome Brisard (FRA) y Hernán Mastrángelo (ARG).

Parte de este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.