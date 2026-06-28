Manuel Ugarte se realizó una resonancia en Playa del Carmen y se teme una rotura de ligamentos cruzados

Enviado a Guadalajara, México

Manuel Ugarte se realizó este sábado una resonancia en Playa del Cármen —donde Uruguay tuvo su campamento base en el Mundial 2026— junto con el cuerpo médico de la selección y hay altas posibilidades que tenga una rotura de ligamentos cruzados.

El mediocampista oriundo de Fénix fue reemplazado en el minuto 43 del partido donde la Celeste cayó ante España por 1-0 en Guadalajara y quedó eliminada de la competición en fase de grupos, un punto por detrás de Cabo Verde. El hombre que defendió al Manchester United en la última temporada se le trabó el pie y se le dobló la rodilla y tuvo que ser reemplazado en camilla.

El jugador se encuentra con mucho dolor aguardando la confirmación, pero por el pronóstico de los médicos el panorama no parece optimista para el jugador uruguayo. Este domingo Ugarte viajará junto con integrantes de su familia rumbo a Europa donde va a ir a una clínica de primer nivel en España, por recomendación de su representante, Jorge Mendes, para realizar la recuperación lo más rápido posible, siempre y cuando se confirme el pronóstico que se presume inicialmente. Al jugador lo acompañará el cuerpo médico de la selección hasta que abandone Playa del Carmen.

Inmediatamente después del 1-0 de España, otro duro golpe para La Celeste: ¡Manu Ugarte se lesionó SOLO y tuvo que salir en camilla! Nico De La Cruz ingresó en su lugar.



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Ugarte, que fue fue titular en los tres partidos de Uruguay en el Mundial, sufre la lesión en un momento clave, donde el mediocampista debía decidir sobre su futuro, al no ser considerado en Manchester United desde la llegada de Michael Carrick a la dirección técnica de los Diablos Rojos. Se manejaban opciones del fútbol español e italiano, más alguna otra posibilidad, pero de confirmarse la lesión complicaría sus aspiraciones. Previamente el jugador había descartado ofertas del fútbol turco y árabe, buscando continuar en el primer nivel.