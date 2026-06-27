Diego Lugano apuntó contra Marcelo Bielsa tras fracaso de Uruguay: "No debió estar nunca en el Mundial"

La eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 sigue generando repercusiones y una de las voces mas fuertes fue Diego Lugano. El exdefensor y capitán de la celeste criticó con dureza el ciclo de Marcelo Bielsa tras la derrota 1-0 frente a España, resultado que dejó al seleccionado uruguayo sin posibilidades de pasar a dieciseisavos de final.

Durante la transmisión de Telemundo, Lugano aseguró que los jugadores hicieron todo lo posible dentro del campo de juego, pero consideró que no tuvieron el respaldo necesario desde el banco de suplentes. “Los jugadores dejaron todo, pero no tuvieron un entrenador que los guiara por buen camino. Cambios inentendibles, tácticas inentendibles”, expresó el exzaguero, visiblemente molesto por el rendimiento del equipo y por las decisiones tomadas durante el encuentro.

Las críticas del histórico capitán fueron aún más contundentes cuando apuntó directamente a la contratación del entrenador argentino. “Bielsa contaminó el ambiente, nunca entendió dónde estaba y los jugadores nunca entendieron a Bielsa. Un gran error de la Asociación Uruguaya llegar con un DT que no debió estar nunca en el Mundial, prisioneros de un contrato millonario” afirmó. Bielsa tiene un salario de 4 millones de dólares anuales por dirigir a Uruguay (es el 8° que más cobra a nivel mundial y el 2° en Sudamérica, sólo por detrás de Carlo Ancelotti).

"Lugano":

Por sus comentarios contra Marcelo Bielsa tras la eliminación de Uruguay en la #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/rcbk42msJG — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 27, 2026

Las declaraciones llegaron pocas horas después de la conferencia de prensa del propio Bielsa, quien, tras la eliminación, aseguró que “lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada”, una frase que alimentó aún más el debate sobre su actuación al frente de la selección.

Lugano también manifestó su lamento por el plantel y sostuvo que los principales perjudicados fueron los propios futbolistas. “Me da pena por los muchachos porque no pudieron competir, es un error que espero nunca más cometa Uruguay”, sentenció quien fue capitán de la Celeste en los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

El once titular de Uruguay ante España. Foto: AFP.

El exdefensor integró el equipo que alcanzó el cuarto puesto en Sudáfrica bajo la conducción de Óscar Washington Tabárez y fue uno de los referentes de una de las generaciones más exitosas del fútbol uruguayo reciente. Por eso, sus declaraciones tuvieron un fuerte impacto en el ambiente futbolístico.

Las críticas de referentes históricos como Lugano se suman al malestar de hinchas y analistas, en un contexto donde el futuro del entrenador argentino ya está sentenciado, el público uruguayo tendrá que nuevamente mirar el Mundial desde afuera desde muy temprano.