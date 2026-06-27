Alex Baena, autor del gol de España, le envió fuerzas a Fernando Muslera por su error: “Debe ser jodido para él”

Fernando Muslera se encuentra en el ojo de la tormenta: no se mostró firme ante el disparo, sin grandes complicaciones, de Alex Baena para que España superara 1-0 a Uruguay y llevara a la eliminación de la Celeste del Mundial 2026. En ese sentido, el propio Baena le mandó un mensaje de apoyo al guardameta de 40 años.

“Al final creo que también le ha botado mal”, inició Baena ni bien finalizó el encuentro en el Estadio Akron en Guadalajara, México, por la tercera fecha del Grupo H de la Copa del Mundo 2026. “Debe ser jodido para él porque su selección se estaba jugando la vida”, sostuvo el futbolista del Atlético de Madrid.

Asimismo, concluyó solidarizándose con el golero de Estudiantes de La Plata. “Mandarle un fuerte abrazo porque creo que será duro para él”, sentenció el jugador español que había tenido un duro cruce en el pasado con Federico Valverde.

"CREO QUE LE HA BOTADO MAL"



👏🏼 Alex Baena se solidarizó con Nando Muslera y le dejó un lindo mensaje al arquero de Estudiantes



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“Le pido disculpas a los uruguayos”, dijo Fernando Muslera

Fernando Muslera en el partido entre Uruguay y España por el Mundial 2026. Foto: AFP

La selección de Uruguay quedó eliminada del Mundial 2026 en primera fase y cerró otro fracaso de un ciclo muy cuestionado, que tuvo al argentino Marcelo Bielsa como líder de un proyecto que no prosperó. La Celeste perdió este viernes con España por 1-0, por un error puntual del arquero Fernando Muslera que provocó el gol de los españoles.

Fue quizás el único tiro al arco de España, de Álex Baena sobre el cierre del primer tiempo: un remate débil, que picó antes y venció las manos del arquero de Estudiantes de La Plata, para meterse picando y suave en el arco uruguayo.

"Obviamente que nunca fui de esconderme, siempre fui de dar la cara", declaró Muslera antes de que la selección uruguaya abandonara las instalaciones del Estadio de Guadalajara. El arquero fue el primero en brindar declaraciones a la prensa, cuando rato antes habían advertido que no iban a pasar por la zona mixta. Situación por la que la AUF será multada por la FIFA.

"Esta es la manera más cercana que tengo para hablarle a los uruguayos. Nunca imaginé estar sufriendo tanto por este deporte, más con todo el trabajo que hice, por cómo me preparé", agregó el arquero.

Y continuó: "Como les dije a los chicos en el vestuario, cuando ya estaban un poco más tranquilos, hoy me toca no haber tenido un buen Mundial. Le pedí disculpas a ellos y a todo el pueblo uruguayo, aunque no alcance con eso. Ahora toca estar con los más cercanos, juntar energías. Este deporte tiene eso, este puesto tiene eso, a veces te da mucho y a veces te quita".

El cruce Baena con Federico Valverde

El altercado entre Alex Baena y Federico Valverde se había dado en abril de 2023 en un partido entre Real Madrid y Villarreal por LaLiga de España. Baena, que en ese entonces jugaba para el Submarino Amarillo, denunció que el Pajarito lo había agredido en el estacionamiento del Santiago Bernabeú, por lo que se abrió una investigación.

Sin embargo, la Justicia archivó la causa al no encontrar pruebas concluyentes sobre la denuncia que había hecho Baena sobre el Pajarito.