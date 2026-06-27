"Fracaso total": Alberto Kesman fue lapidario tras la eliminación de Uruguay y el único futbolista que rescató

La eliminación de Uruguay del Mundial 2026 sigue provocando reacciones en el ambiente del fútbol. Uno de los que expresó públicamente su decepción fue el histórico relator Alberto Kesman, quien utilizó su cuenta de X para disparar un durísimo análisis del desempeño de la selección dirigida por Marcelo Bielsa.

Minutos después de la derrota por 1-0 frente a España, resultado que dejó a la Celeste fuera del torneo en la fase de grupos, Kesman calificó la campaña como un "fracaso total" y apuntó tanto al rendimiento de los futbolistas como a las decisiones tomadas durante el proceso.

"Uruguay eliminado del Mundial. Errores garrafales de jugadores en los tres partidos, más futbolistas no citados, más figuras que fracasaron rotundamente. Nos vamos por la puerta de atrás como única selección sudamericana eliminada. Fracaso total", escribió.

En el mismo mensaje hizo una única excepción dentro de su evaluación. "Hago salvedad de Araújo, que fue el mejor de todos", agregó el periodista deportivo en referencia a Maximiliano Araújo.

Las palabras de Kesman no sorprendieron del todo, ya que horas antes del partido decisivo frente a España había anticipado cuál sería, a su entender, la dimensión de una eventual eliminación.

Uruguay eliminado del Mundial.Errores garrafales de jugadores en los 3 partidos más futbolistas no citados +figuras q fracasaron rotundamente.Nos vamos x puerta de atrás como única selección sudamericana eliminada.FRACASO TOTAL.

Hago salvedad de Araujo q fue el mejor de todos — Alberto Kesman (@KesmanAlberto) June 27, 2026

"Hoy Arabia/Cabo Verde y Uruguay/España. Dramático. Para Uruguay lo seguro es ganar para seguir adelante. La reacción anímica y la mejora futbolística será trascendente. El seguir es una obligación histórica. El quedar afuera entre 48 es un fracaso", había publicado antes del inicio del encuentro.

Finalmente, la selección no consiguió el resultado que necesitaba. El gol de Álex Baena tras un error de Fernando Muslera en el arco selló el triunfo español y dejó a Uruguay sin posibilidades de avanzar a la siguiente ronda, cerrando una campaña que había comenzado con un empate ante Arabia Saudita, continuó con otra igualdad frente a Cabo Verde y terminó con la derrota ante el conjunto europeo.

Las publicaciones de Kesman se suman a otras voces críticas que aparecieron tras la eliminación de la Celeste, en medio de un clima de fuerte cuestionamiento hacia el ciclo de Marcelo Bielsa y el rendimiento mostrado por el equipo durante el Mundial.