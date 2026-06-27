Feinmann liquidó a Bielsa tras la eliminación de Uruguay: "El fracasado de siempre" y otros insultos durísimos

La eliminación de Uruguay del Mundial 2026 sigue generando repercusiones dentro y fuera del país. Tras la derrota por 1-0 frente a España, que selló la despedida celeste en la fase de grupos, Marcelo Bielsa protagonizó un nuevo momento de tensión frente a las cámaras y recibió una durísima respuesta del periodista argentino Eduardo Feinmann.

Todo ocurrió apenas terminó el partido. Mientras esperaba la entrevista obligatoria que los entrenadores deben brindar al borde del campo de juego, Bielsa se mostró visiblemente incómodo por la demora de la transmisión. "¡Dale de una vez!", gritó delante de las cámaras. Aunque no quedó claro a quién iba dirigido el exabrupto, las imágenes mostraron su fastidio mientras aguardaba el inicio de la nota.

El episodio se viralizó rápidamente en redes sociales y volvió a colocar al entrenador uruguayo en el centro de la escena. Minutos más tarde, Bielsa habló nuevamente en la zona mixta y luego en conferencia de prensa, donde realizó una de las autocríticas más severas desde que asumió al frente de la selección.

Cuando le consultaron qué considera que deja su ciclo de 39 meses al fútbol uruguayo, fue contundente. "Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada porque cualquier tipo de aporte que pueda hacer un entrenador al fútbol de un país en el que trabajó tres años nunca se instala si no se consiguen resultados", afirmó.

Las declaraciones y el enojo de Bielsa encontraron una respuesta inmediata de Feinmann, uno de sus críticos más persistentes en Argentina. A través de su cuenta de X, el conductor publicó un mensaje sin matices.

"El enajenado fracasado de siempre. Otra vez deja a una selección fuera del Mundial en primera ronda. Lo hizo con Argentina, ahora con Uruguay. Mentiroso, vendehumo, hipócrita, cínico", escribió.

El enajenado fracasado de siempre. Otra vez deja a una selección fuera del mundial en primera ronda. Lo hizo con Argentina, ahora con Uruguay. Mentiroso, vendehumo, hipócrita, cínico. https://t.co/qkyl8G52e6 — Eduardo Feinmann (@edufeiok) June 27, 2026

No es la primera vez que Feinmann carga contra el entrenador. Apenas dos semanas atrás, junto al periodista Pablo Rossi, le había dedicado varios minutos de su programa en A24 para cuestionar distintas actitudes del técnico durante el Mundial.

En aquella oportunidad, ambos criticaron la costumbre de Bielsa de posar mirando hacia el suelo en las fotografías oficiales y de mantener la misma postura durante las conferencias de prensa. Para Rossi, esos gestos respondían a una forma de protesta contra la organización del torneo y reflejaban "berrinches de adolescente" y "berrinches de universitario con la remera del Che Guevara".

Feinmann fue todavía más duro. Lo calificó como "maleducado", "vendehumo", "fracasado", "mentiroso" y "payasesco", y recordó que había cuestionado la contratación del entrenador desde el primer día. "Van a tener un problema, se van a acordar de mí", aseguró, aludiendo a advertencias que, según dijo, realizó cuando la Asociación Uruguaya de Fútbol anunció su llegada.

El periodista también había criticado la decisión de Uruguay de instalar su base de operaciones en México durante el Mundial, pese a disputar parte de sus partidos en Estados Unidos. Según sostuvo, esa elección respondía a razones ideológicas. "No quiere tocar Estados Unidos. Pero si el Mundial es ahí y tenés dos partidos en Miami. ¿Por qué tenés que arrastrar tu ideología a un colectivo de 30 jugadores?", cuestionó.

Incluso llegó a afirmar que Bielsa era "más idiota que loco", en alusión al histórico apodo con el que el entrenador es conocido desde hace décadas en el fútbol argentino.

Tras la eliminación de Uruguay, aquellas críticas volvieron a cobrar fuerza con el nuevo mensaje que Feinmann publicó en redes sociales, aprovechando el momento más delicado del ciclo de Bielsa al frente de la selección uruguaya.