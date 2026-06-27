Los nueve jugadores de la selección de Uruguay no tuvieron ni un solo minuto en el Mundial 2026

La eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 dejó múltiples señales del profundo fracaso deportivo de la selección que condujo Marcelo Bielsa. Entre ellas, que nueve futbolistas de la lista definitiva de 26 convocados regresarán a casa sin haber disputado un solo minuto en la Copa del Mundo.

La Celeste cayó este viernes ante España por 1-0, con un error puntual de Fernando Muslera en el remate de Álex Baena que definió el partido y selló la despedida prematura del único representante de Conmebol que no logró superar la primera fase. El equipo tampoco pudo vencer a Arabia Saudita ni a Cabo Verde y cerró una campaña muy por debajo de las expectativas.

Los jugadores que no sumaron minutos en el torneo fueron los siguientes:

Santiago Mele Ronald Araujo Santiago Bueno José María Giménez Joaquín Piquerez Emiliano Martínez Rodrigo Zalazar Giorgian De Arrascaeta Facundo Pellistri

Federico Valverde y Ronald Araujo en la previa del partido entre Uruguay y Arabia Saudita por el Mundial 2026. Foto: AFP.

Dos de esos casos estuvieron directamente condicionados por problemas físicos. Ronald Araujo llegó al Mundial sin estar al 100% y nunca pudo meterse en la consideración para jugar. El defensor del Barcelona volvió a sufrir la frustración de quedarse sin minutos en una Copa del Mundo, tal como le ocurrió en Qatar 2022, cuando otra lesión lo marginó del torneo y Uruguay también quedó eliminado en la fase de grupos.

La situación de Giorgian De Arrascaeta fue similar. El mediocampista arrastró molestias físicas durante la preparación y, pese a perfilarse como uno de los titulares naturales del equipo por su jerarquía y la confianza de Bielsa, nunca logró recuperarse plenamente para tener participación en el certamen.

Giorgian de Arrascaeta en un entrenamiento de la selección uruguaya. Foto: @Uruguay

Otro de los casos más llamativos fue el de Facundo Pellistri. El extremo había sido uno de los futbolistas de mayor confianza para Bielsa a lo largo de las Eliminatorias Sudamericanas e incluso se consolidó como titular habitual en el ciclo del entrenador argentino. Sin embargo, la escasa continuidad que tuvo en el Panathinaikos de Grecia terminó por relegarlo en la consideración del DT hasta el punto de no disputar un solo minuto en el Mundial.

La falta de variantes utilizadas y la ausencia de algunos nombres importantes en el campo son parte de un balance que deja más dudas que certezas para el futuro de la selección uruguaya.