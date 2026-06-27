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El País Ovación Mundial

La reacción de Federico Valverde al ser reemplazado en el cruce entre Uruguay y España por el Mundial 2026

El capitán de la selección uruguaya fue reemplazado por el delantero Federico Viñas a los 56 minutos del cruce ante la Furia Roja por la última fecha del grupo H.

El País
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26/06/2026, 22:50
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La reacción de Federico Valverde luego de ser reemplazado en el Uruguay vs. España por el Mundial 2026.
La reacción de Federico Valverde luego de ser reemplazado en el Uruguay vs. España por el Mundial 2026.
Foto: Captura de la transmisión de DAZN.

Cuando corrían 56 minutos de juego en el Estadio de Guadalajara, Marcelo Bielsa, entrenador de la selección de Uruguay, optó por reemplazar a Federico Valverde por Federico Viñas con la mira puesta en el tramo final del partido, donde prescindió de un volante para jugar con dos delanteros de referencia e ir en busca del empate contra España. El futbolista del Real Oviedo ingresó para acompañar a Darwin Núñez en la ofensiva.

El capitán de la Celeste salió de la cancha trotando, chocó las manos con su compañero y luego se dirigió al banco de suplentes, donde se lo pudo ver frustrado. De hecho, se llevó la camiseta a la boca en señal de disconformidad mientas el cuerpo técnico de Bielsa lo arengaba.

Unos minutos después la transmisión del partido lo enfocó en un primer plano donde se lo percibió ofuscado y con las manos en la cintura mientras observaba el tramo final del partido.

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