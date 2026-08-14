Junta Departamental propuso homenajear a China Zorrilla con el nombre de un tramo de la rambla de Montevideo

Mediante una minuta de aspiración, la Junta Departamental de Montevideo solicitó a la Intendencia capitalina que se incluya dentro del nomenclátor de la capital el nombre de la actriz uruguaya China Zorrilla.

El órgano legislativo propuso que el nombre de la popular artista se incluya en el tramo de la rambla Presidente Wilson que va desde el club Pescadores de Montevideo hasta la intersección con la calle José Luis Zorrilla de San Martín (padre de China).

Trayecto propuesto para que lleve el nombre "China Zorrilla". Foto: captura Google Maps.

Como otra opción, la Junta Departamental planteó que sea sustituido el nombre de la calle Riachuelo, entre Tabaré y Parva Domus, cercano al lugar propuesto en primera instancia. En esa zona también se encuentra el monumento a Juan Zorrilla de San Martín, el abuelo de la popular intérprete.

El legado de una figura fundamental del teatro y cine rioplatense

Zorrilla -cuyo nombre era Concepción Matilde Zorrilla de San Martín y Muñoz del Campo- falleció el 17 de setiembre de 2014 a sus 92 años. Fue una de las fundadoras del Teatro de la Ciudad de Montevideo (TCM), grabó frases memorables en la película Esperando la carroza y fue una estrella televisiva en ambas orillas del Río de la Plata. Supo ser directora escénica, tradujo y compuso canciones e incluso fue corresponsal de El País desde Europa.

Desde el órgano legislativo capitalino, subrayan que Zorrilla fue "una de las figuras más importantes del teatro y cine rioplatense" y que nació "en el seno de una familia de artistas destacados".

China Zorrilla actuando. Foto: Archivo El País.

"Comenzó en el teatro independiente montevideano integrando el grupo "Ars Pulcra" y en 1946 ganó una beca del British Council para estudiar en la Royal Academy of Dramatic Art de Londres", destacan desde la Junta Departamental.

Además, recuerdan que una vez que Zorrilla regresó al país, se unió al elenco de la Comedia Nacional, permaneciendo allí diez años y actuando en más de 80 obras en calidad de protagonista."En 1961 fundó la compañía Teatro de la Ciudad de Montevideo (TCM) junto a Antonio "Taco" Larreta y Enrique Guarnero, llevando sus espectáculos a grandes ciudades como Buenos Aires, Madrid y París", agregan.

Además, hacen referencia a su popular carrera en Buenos Aires, donde se instaló en 1971. "Ampliamente reconocida en Argentina e Iberoamérica, se encuentran entre sus galardones tres Premio Martín Fierro, tres Premios Cóndor de Plata, tres Premios Konex, dos Premios Iris y un Premio Florencio", subrayan desde la Junta Departamental.