Sindicato de Ancap denunció que la planta de La Tablada operó por debajo del personal mínimo

Federación Ancap (Fancap) denunció que entre el 12 y el 13 de agosto, la planta de La Tablada trabajó con una cantidad de personal por debajo de la necesaria. "Queremos dejar claramente establecido que la planta se encuentra funcionando por debajo de la dotación mínima necesaria para desarrollar las tareas de operaciones", indicó el sindicato en un comunicado difundido hoy.

Según planteó el gremio en el documento, la dotación mínima necesaria en la planta es de cuatro trabajadores. Fancap denunció que se realizaron tareas con dos operarios y un supervisor

Fancap había realizado un paro de 24 horas el lunes pasado en la planta de despacho de combustibles, La Tablada como parte de los reclamos que la organización plantea desde hace meses por la falta de personal y la necesidad de revisar la estructura organizativa de la planta. Fancap se adhirió al paro general parcial convocado el martes por el Pit-Cnt el martes, mientras que el miércoles el gremio convocó una asamblea durante la que paralizó sus actividades.

"Esta situación no constituye una guardia mínima operativa, sino que estamos funcionando con una guardia de seguridad, insuficiente para garantizar el normal funcionamiento de las distintas áreas de operaciones", sostuvo Fancap y agregó: "La falta de personal obliga a realizar un corte de tareas, entre ellas la carga de camiones de propano, ya que no están dadas las condiciones necesarias para desarrollar la operativa con la dotación actual".

Refinería de La Teja Foto: Estefanía Leal.

"Queremos dejar claro que esta situación no es consecuencia de una decisión de los trabajadores ni de una negativa a realizar las tareas, sino de la falta de personal necesario para garantizar el funcionamiento de Tablada en condiciones adecuadas y seguras", concluyó el sindicato en el comunicado.

El lunes el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y Fancap mantuvieron una reunión por la reestructuración del negocio del cemento Pórtland, donde realizaron una puesta a punto sobre el plan que espera hacer la petrolera. Según indicaron dirigentes de Fancap a El País, se espera una nueva reunión con el gobierno el próximo mes.

