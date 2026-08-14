Inumet emite aviso a la población por "tormentas muy fuertes y precipitaciones copiosas" a partir del domingo

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este viernes un aviso a la población por "tormentas muy fuertes" y "precipitaciones copiosas", que rige a partir del domingo por la madrugada.

"Entre la madrugada del domingo 16 y la tarde del miércoles 19 un frente cálido afectará el país. Esto generará lluvias copiosas y tormentas muy fuertes", señaló Inumet. Las zonas más afectadas serán el norte, centro y este del país.

"Las precipitaciones diarias más significativas se esperan en el entorno de los 70-100 mm, y se estima que los valores acumulados durante todo el evento puedan superar puntualmente los 250 mm. En zonas de tormenta se pueden registrar rachas de viento fuerte, caída de granizo e intensa actividad eléctrica", agregó.

Nube de tormenta sobre Montevideo este viernes 31 de julio de 2026. Foto: Darwin Borrelli

#AvisoALaPoblación a partir de la madrugada del domingo 16 por tormentas muy fuertes y precipitaciones copiosas. pic.twitter.com/qexKzNUSVQ — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) August 14, 2026

Meteorólogo Mario Bidegain: "Ningún ser humano vivo ha visto un fenómeno de El Niño tan intenso"

El meteorólogo Mario Bidegain confirmó que la tendencia indica que el fenómeno El Niño que comenzó este año y que se extenderá hasta 2027 será más fuerte que los registrados años atrás. Consiste en un significativo calentamiento de las aguas superficiales del océano Pacífico tropical, lo que por movimientos atmosféricos se traduce en mayor probabilidad de lluvias intensas en Uruguay.

"Ningún ser humano vivo ha visto un fenómeno de El Niño tan intenso", advirtió el especialista, que luego añadió que el pronóstico del European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF, Centro Europeo de Predicciones Meteorológicas a Medio Plazo) para noviembre y diciembre de 2026 "sigue proyectando un Niño 'muy fuerte' con anomalías de temperaturas +3,5 a +4,0°C".

Ningún ser humano vivo ha visto un fenómeno de El Niño tan intenso. El pronóstico de @ECMWF para ND 2026 sigue proyectando Niño "muy fuerte" con anomalías de temperaturas +3,5 a +4,0 °C. Las anomalías en el Pacífico oriental se esperan lleguen a +5 °C por encima del promedio. pic.twitter.com/TlbpaTAOJD — Mario Bidegain (@mario_bidegain) August 12, 2026

"Las anomalías en el Pacífico oriental se esperan lleguen a +5°C por encima del promedio", advirtió.

En diálogo con El País indicó que "posiblemente desde 1877 no hemos tenido uno tan potente", porque "este Niño ya es mas fuerte que el de 1997/1998 a esta misma altura del año y que el de 2015/2016 también".

Tiempo atrás Bidegain había explicado a El País que un "Niño fuerte" (superior al débil y al moderado) sucede cuando las aguas se calientan entre un grado y medio y dos grados por encima de lo normal. La categorización de "super Niño" se usó para el caso de 2015 y 2016, cuando el calentamiento "llegó a casi tres grados". Pero en este caso se prevé que la marca supere esa cifra, y por eso los meteorólogos han emitido varias advertencias.

En las últimas horas también informó que la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA, Administración Nacional Oceánica y Atmosférica) publicó un nuevo informe que indica que hay 95% de probabilidades de que entre octubre, noviembre y diciembre haya un Niño "muy fuerte" y un 69% de probabilidades de que evento supere a todos los observados desde 1950.