El pronóstico para el viernes 14 de agosto de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que mañana, viernes 14 de agosto de 2026, Uruguay tendrá una jornada mayormente nubosa a cubierta, con ambiente fresco y un rango térmico nacional que irá desde una mínima de 7°C hasta una máxima de 17°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima marca una mañana con cielo cubierto y presencia de neblinas, mientras que hacia la tarde y la noche continuará entre nuboso y cubierto, también con reducción de visibilidad en algunos puntos; el viento soplará del sureste y este a 10-30 km/h durante toda la jornada, con temperaturas de 8°C de mínima y 16°C de máxima.

Para el noreste, la mañana se presentará con cielo cubierto y la tarde/noche avanzará con nubosidad variable a abundante; los vientos serán del sureste y este a 20-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h tanto en la primera parte del día como en las horas posteriores, y las temperaturas se ubicarán entre 9°C y 15°C.

En el suroeste, el día comenzará cubierto y con neblinas, con viento del sector este a 10-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h; durante la tarde y la noche el cielo seguirá nuboso a cubierto, con probables precipitaciones escasas y viento del este y noreste a 10-30 km/h, con una mínima de 7°C y una máxima de 17°C.

En el centro-sur, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, con probables precipitaciones escasas y viento del sector este a 10-30 km/h, acompañado por rachas de hasta 40 km/h; hacia la tarde/noche persistirá la nubosidad abundante, con nuevas lluvias débiles posibles y viento del este y noreste a 20-30 km/h, con rachas de 40-50 km/h, y temperaturas de 8°C a 15°C.

Cielo de Montevideo en un día nublado. Foto: Estefanía Leal/El País.

Este y Área Metropolitana

En el este, la primera mitad del día estará cubierta y con neblinas, con viento del sector este a 20-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h; para la tarde y la noche el cielo pasará a nuboso y cubierto, con viento del este y noreste a 20-30 km/h y rachas de 40-50 km/h, mientras las temperaturas irán de 8°C a 15°C.

Para Punta del Este, el pronóstico señala una mañana nubosa y cubierta, con viento del este y noreste a 10-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h; en la tarde/noche se mantendrá el cielo con abundante nubosidad, con viento del noreste a 20-30 km/h y rachas de 40 km/h, y los valores térmicos estarán entre 9°C y 13°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la jornada empezará con cielo nuboso y cubierto, viento del este y noreste a 10-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h; durante la tarde y la noche continuará la nubosidad, con viento del noreste a 20-30 km/h y rachas de 40 km/h, con temperaturas de 9°C de mínima y 14°C de máxima.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.