El pronóstico para el jueves 13 de agosto de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el pronóstico del clima en Uruguay para mañana, jueves 13 de agosto, estará marcado por cielos mayormente cubiertos y condiciones inestables en varias zonas, con temperaturas que irán desde una mínima nacional de 3°C hasta una máxima de 13°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica una mañana con cielo cubierto, neblina y bancos de niebla, además de precipitaciones escasas; los vientos soplarán del sureste y este a 10-30 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h.

Hacia la tarde/noche continuará el cielo cubierto, con neblinas y precipitaciones, viento del sureste a 10-30 km/h y ráfagas de hasta 40 km/h, con mínima de 7°C y máxima de 13°C.

Para el noreste, se prevé una mañana cubierta con precipitaciones escasas, acompañada por vientos del sureste a 20-30 km/h y ráfagas de 40-50 km/h. Durante la tarde/noche persistirá el cielo cubierto y llegarán precipitaciones, con viento del sureste a 20-30 km/h y ráfagas de 40-50 km/h, con mínima de 6°C y máxima de 12°C.

En el suroeste, la mañana se presentará cubierta, con precipitaciones escasas, viento del sureste a 10-30 km/h y ráfagas de hasta 40 km/h. Para la tarde/noche, el cielo pasará a nuboso y cubierto, con precipitaciones, vientos del sureste y este a 10-30 km/h y ráfagas de hasta 40 km/h, con mínima de 5°C y máxima de 12°C.

Nubes de lluvia. Foto: Freepik.

En el centro-sur, el jueves comenzará con cielo nuboso y cubierto, neblinas y precipitaciones escasas, mientras que el viento soplará del sureste a 10-30 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h. En la tarde/noche se mantendrán las condiciones de nubosidad y neblinas, con precipitaciones, vientos del sureste y este a 10-30 km/h y ráfagas de hasta 40 km/h, con mínima de 4°C y máxima de 12°C.

Este y Área Metropolitana

En el este, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, neblinas y precipitaciones escasas, con vientos del sureste a 10-30 km/h y ráfagas de hasta 40 km/h. Más tarde, el cielo quedará cubierto, seguirán las neblinas y se registrarán precipitaciones, con viento del sureste y este a 10-30 km/h y ráfagas de hasta 40 km/h, con mínima de 3°C y máxima de 12°C.

Para Punta del Este, la jornada comenzará con cielo nuboso y cubierto, viento del sureste a 10-30 km/h y ráfagas de hasta 40 km/h. En la tarde/noche el cielo estará cubierto, con probables precipitaciones y vientos del sureste y este a 10-30 km/h, con mínima de 7°C y máxima de 11°C.

Nubes ingresan a Uruguay. Foto: El País.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana estará cubierta, con vientos del sureste a 10-30 km/h y ráfagas de hasta 40 km/h. Hacia la tarde/noche se prevé cielo nuboso y cubierto, con probables precipitaciones y vientos del sureste y este a 10-30 km/h, con mínima de 6°C y máxima de 11°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.