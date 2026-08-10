"Vamos a tener mayor inestabilidad": meteorólogo advierte por un temporal de Santa Rosa "potenciado" por El Niño

Siempre que comienza el mes de agosto los uruguayos comienzan a preguntarse cuándo llegará el temporal de Santa Rosa o incluso si la reconocida tormenta tendrá lugar efectivamente. Si bien todavía es pronto para tener un pronóstico certero, el meteorólogo José Serra prevé que la tormenta tendrá lugar en los alrededores del 30 de agosto. Además, advirtió que puede ser un temporal potenciado por el fenómeno de El Niño.

"Entre el 20 de agosto y el 10 de setiembre se puede dar una tormenta puntualmente fuerte que la vamos a adjudicar a Santa Rosa", dijo Serra en diálogo con El País. Para el especialista, es "raro" que el temporal caiga el mismo día para el que está previsto.

Detalló que van a pasar dos cosas, la primera de ellas referida a "un cambio estacional". "Nos acercamos a lo que es la primavera, y suele ocurrir en esta latitud una alta variabilidad atmosférica", apuntó Serra, algo que puede dar lugar a "alguna depresión atmosférica" que provoque tormentas, así como un frente frío.

Un hombre cruza corriendo la calle durante la tormenta en el Centro de Montevideo. Foto: Estefanía Leal/El País.

El segundo elemento es la llegada del fenómeno de El Niño. "Esto se va a ver potenciado por El Niño, que no lo habíamos tenido hasta ahora", advirtió.

"Santa Rosa viene normalmente, pero en caso de tener una depresión atmosférica o una tormenta, vamos a tener mayor inestabilidad y tormentas potencialmente más severas", añadió Serra, quien consideró que el actual Niño es "atípico".

"No tenemos registros en los últimos 100 años, no hay algo donde se haya visto que las temperaturas del océano Pacífico lleguen a esa altura, a casi tres grados, eso lo hace potencialmente muy severo", acotó.

Nubes de tormenta sobre la Playa Brava de Punta del Este, clima, estado del tiempo, invierno. Foto: Ricardo Figueredo/Archivo El Pais

La leyenda del temporal de Santa Rosa

Estas lluvias y tormentas se catalogan como "de Santa Rosa" porque prácticamente coinciden con la fecha, que en realidad es el 30 de agosto. En general, las inclemencias que ocurren algunos días antes o algunos días después, se le atribuyen a esa santa.

La leyenda detrás del temporal no es propia de Uruguay sino que tuvo inicio en la zona de Perú, donde nació y falleció Isabel Flores de Oliva, luego nombrada como Santa Rosa de Lima, que tiene parroquias en su nombre en nuestro país.

El relato dice que en 1615, dos años antes de morir, la mujer rezó sin parar para contrarrestar el ataque de unos piratas holandeses que pretendían desembarcar en Lima.

Isabel Flores de Oliva logró, según la leyenda, generar un temporal sin precedentes. El relato indica que las tormentas que se generaron en las costas fueron tan fuertes que los piratas holandeses no llegaron a pisar tierra peruana.

Santa Rosa de Lima es considerada la primera mística cristiana de América, cuya santidad fue reconocida por la Iglesia Católica en 1970.