Declararán "alerta institucional" por fenómeno de El Niño: reuniones comenzarán la semana próxima

Leandro Palomeque, titular del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), confirmó que, tal y como había dispuesto el presidente Yamandú Orsi, se declarará la "alerta institucional" por el fenómeno de El Niño.

La medida activa la "puesta en funcionamiento, revisión de protocolos y la sesión permanente de los grupos de trabajo de cara a la preparación para el evento", afirmó en rueda de prensa tras la reunión de la Junta Nacional de Emergencias y Reducción de Riesgos y Desastres.

El jerarca señaló que la semana próxima comenzarán una serie de reuniones en ese sentido, con el objetivo de integrar "los ejes de trabajo" y los "aportes de información, insumos y recursos".

Árbol caído tras el temporal en Maldonado Foto: Ricardo Figueredo

Un fallecido, destrozos y caída de árboles

La emergencia meteorológica de la noche del jueves y madrugada del viernes dejó un fallecido por descarga eléctrica en el interior, además de destrozos en viviendas, caída de árboles y cortes en el suministro de energía eléctrica en diversas zonas.

Más temprano, en conferencia de prensa, el presidente Yamandú Orsi valoró las "respuestas rápidas", tanto desde las intendencias como del Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, aunque remarcó la necesidad de instrumentar soluciones ante los "problemas serios en viviendas".

Árbol caído en plaza de Las Piedras en medio del temporal en la noche del jueves 6 de agosto de 2026. Foto: Lautaro Rijo

"Debemos hoy reconocer que, más allá de un compatriota que tuvo la desgracia de una descarga por un rayo y que murió en el interior, no hemos tenido que lamentar más víctimas", señaló Orsi en conferencia de prensa, al tiempo que advirtió sobre la necesidad de extremar precauciones en la vía pública por el riesgo de cables tendidos en el suelo.

Durante la conferencia Palomeque había detallado que el momento de mayor impacto del temporal se registró hacia las 23:00 horas del jueves, con una penetración territorial mayor a la prevista. Los departamentos más afectados fueron Maldonado, Rocha y Canelones, registrándose también consecuencias severas en Cerro Largo y Treinta y Tres.