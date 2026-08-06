Director del Sinae explicó qué implica la alerta roja para zonas costeras y qué pasa con las clases

El director nacional del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Leandro Palomeque, se refirió este jueves en conferencia de prensa a la declaración de alerta roja emitida por el gobierno para varias zonas del país, ante las condiciones meteorológicas adversas previstas para las próximas horas.

La operativa del Sinae regirá desde las 21:00 horas de este jueves 6 de agosto hasta las 4:00 del viernes 7 para la franja costera entre el arroyo Pando y la localidad de Aguas Dulces, que comprende las localidades que “van a sufrir el mayor impacto” del ciclón extratropical anunciado por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).

Palomeque explicó que la decisión del Poder Ejecutivo radica en la conjunción de una serie de factores: aunque en los parámetros de Inumet las rachas de viento no alcanzan para emitir una alerta roja, habiéndose emitido únicamente advertencias naranjas y amarillas, los niveles de humedad de los suelos por las precipitaciones de las últimas horas se sumarán a los vientos fuertes.

Así, el ablandamiento de la tierra y las rachas sostenidas de hasta 120 km/h que se mantendrán aproximadamente las 02:00 hacen que las autoridades prevean un “número significativo” de caídas de árboles y columnas, que pueden dañar a las personas que estén expuestas.

Obstrucción de ruta tras caída de un árbol. Foto: Policía Caminera.

La declaración de la alerta roja significa, entre otros aspectos, la suspensión de actividades y espectáculos públicos durante las horas que rige. El director del Sinae agregó que se insta a los actores privados a adoptar la misma medida para evitar el desplazamiento “innecesario” de personas por motivos laborales u otros.

Recomendación

Aclaró que la limitación de la movilidad a la que el gobierno apunta no trata de una prohibición, sino de una recomendación. “Queda en la determinación de cada persona el cuidarse y mantenerse dentro de una zona de resguardo dentro de ese periodo de tiempo”, advirtió.

Al momento las actividades educativas se prevén con normalidad para mañana, comentó, dado que el fin de la alerta se espera para la madrugada.

Palomeque dijo además que “inicialmente” no se extenderá la alerta y el operativo del Sinae más allá del horario estipulado, ya que “no se ajusta estrictamente” a las definiciones de Inumet.