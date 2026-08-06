Qué significa la alerta roja decretada por el gobierno y cómo se activa la operativa en el país

El presidente Yamandú Orsi decretó este jueves una alerta roja desde las 21:00 horas hasta las 04:00 de la madrugada del viernes por las condiciones meteorológicas en varias zonas del país. Esto implica la activación de la operativa del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) en la franja costera comprendida entre el arroyo Pando y la localidad de Aguas Dulces.

La medida alcanza a las principales localidades de Estación Atlántida, Estación La Floresta, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Tesoro, Gregorio Aznárez, La Capuera, Maldonado, Nueva Carrara, Pan de Azúcar, Parque Medina, Pueblo Solís, San Carlos, 19 de Abril, Castillos, Puente Valizas y Rocha, además de las localidades circundantes.

¿Qué es una alerta roja y cómo se activa en Uruguay?

En Uruguay, la activación de una alerta roja responde a un marco legal y técnico establecido por la Ley N.º 18.621, que creó el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) como un sistema público y permanente encargado de gestionar integralmente los riesgos. Esta Ley, junto con su reglamentación, define claramente qué es una alerta, quién la declara y bajo qué circunstancias se activa.

¿Qué significa declarar una alerta?

Según el artículo 4 de la Ley 18.621, una alerta es: “El estado declarado por la autoridad competente con el fin de tomar precauciones específicas debido a la probable y cercana ocurrencia de un evento”.

Esto significa que, cuando hay una alta probabilidad de que ocurra un evento que pueda generar riesgos importantes, se declara una alerta para activar medidas preventivas y preparar la respuesta de las instituciones y de la ciudadanía.

Tormenta en Montevideo. Foto: Leonardo Mainé/El País.

¿Quién declara las alertas?

La declaración de alertas es una responsabilidad exclusiva del Estado, según lo determina el artículo 30, literal B de la Reglamentación de la ley 18.621.

La Dirección Nacional de Emergencias (DNE), que depende de la Presidencia de la República, es la encargada de declarar oficialmente las alertas, y de comunicarlo a la Dirección Superior del Sinae, que coordina las decisiones en el más alto nivel del Poder Ejecutivo. Así lo establece el artículo 7, literal B de la Ley N.º 18.621.

¿Qué implica una alerta roja?

La alerta roja es una herramienta clave de protección civil. Su declaración:



Implica la coordinación inmediata entre instituciones públicas.

Moviliza recursos estatales y activa protocolos de emergencia.

Busca salvaguardar vidas, minimizar daños y proteger a los sectores más vulnerables.

Dado su impacto, su adopción requiere un análisis técnico riguroso, con participación de organismos especializados y debe acompañarse de una estrategia de comunicación pública que garantice la adecuada preparación de la población.