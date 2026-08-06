Peón rural murió en Cerro Largo tras ser alcanzado por un rayo; hubo desplazados y destrozos en varias zonas

Las consecuencias del ciclón extratropical anunciado por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) provocaron destrozos, voladuras de techos y rutas cortadas. Además, se reportó el fallecimiento de un hombre de 57 años en en el departamento de Cerro Largo.

Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes de la Jefatura de Policía de Cerro Largo, el hombre murió en Tupambaé tras ser alcanzado por un rayo, siendo hasta ahora el único fallecimiento registrado como consecuencia de los fuertes vientos y tormentas.

Destrozos en Cerro Largo y turbonada en Fray Marcos

El Estadio Municipal Arquitecto Antonio Ubilla, ubicado en la ciudad de Melo, en Cerro Largo, sufrió algunos destrozos en su muro perimetral, así como en su vallado. El departamento es uno de los que se encuentran bajo alerta naranja de Inumet por tormentas y fuertes vientos.

Asimismo, la periodista melense Silvia Techera publicó varios videos en sus redes sociales dando cuenta de algunos de los daños en la ciudad, por ejemplo, un techo caído sobre un vehículo.

En Fray Marcos, localidad del departamento de Florida, se registraron voladuras de techos, caídas de columnas y la caída de un invernáculo tras una "ráfaga de viento de unos segundos", según dijo a El País el alcalde Eduardo Gancio.

"Fue una especie de corredor, embolsó algún techo, y tiró columnas, algún árbol y un invernáculo en la zona productiva", añadió.

Invernáculo dañado en Fray Marcos. Foto: cedida a El País.

Rutas cortadas y estado del tránsito según Policía Caminera

En tanto, Policía Caminera informó este jueves sobre rutas parcialmente obstruidas en los departamentos de Treinta y Tres, Rocha y Tacuarembó. "Se han generado en varios puntos caída de árboles que afectan el normal desplazamiento", informaron desde la dependencia policial.

Obstrucción de ruta tras caída de un árbol. Foto: Policía Caminera.

Pese a que aclararon que las obstrucciones no generan un corte total, Caminera recomienda "extremar los cuidados" en los traslados donde Bomberos, intendencias, o jefaturas se encuentran trabajando. Las zonas afectadas son ruta 18 kilómetro 306 y ruta 17 kilómetro 305, ambos puntos en Treinta y Tres. Así como ruta 13 kilómetro 203 en Rocha y ruta 26 kilómetro 263 en Tacuarembó.

Obstrucción de ruta tras caída de un árbol. Foto: Policía Caminera.

Daños en Treinta y Tres y primeros evacuados en Maldonado

Por otro lado, la Jefautra de Policía de Treinta y Tres informó sobre varias consecuencias de los fuertes vientos denunciadas en distintas seccionales del departamento, tales como caída de árboles y cableado en varios puntos, voladuras de techos y caídas de columnas.

Además, se desprendió parte del techo del liceo de Vergara, al noreste de la capital departamental. Hasta el momento, no se han registrado autoevacuados ni personas lesionadas en el departamento.

Voladura de techo en el liceo de Vergara, en Treinta y Tres. Foto: Jefatura de Policía de Treinta y Tres.

Por su parte, la Intendencia de Maldonado informó que hasta el momento y como consecuencias de las lluvias, cuatro personas fueron evacuadas del barrio Los Eucaliptus, dos de ellos menores de edad, y que ya fueron trasladados hacia el batallón de Ingenieros N° 4.

Gobierno declaró la alerta roja por las condiciones meteorológicas

El presidente de la República Yamandú Orsi resolvió este jueves declarar la alerta roja y activar la operativa del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) en la franja costera comprendida entre el arroyo Pando y la localidad de Aguas Dulces, ante las condiciones meteorológicas adversas previstas para las próximas horas.

La medida regirá desde las 21:00 horas de este jueves 6 de agosto hasta las 4:00 del viernes 7 y alcanza a las principales localidades de Estación Atlántida, Estación La Floresta, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Tesoro, Gregorio Aznárez, La Capuera, Maldonado, Nueva Carrara, Pan de Azúcar, Parque Medina, Pueblo Solís, San Carlos, 19 de Abril, Castillos, Puente Valizas y Rocha, además de las localidades circundantes.

La resolución, adoptada por el mandatario actuando en Consejo de Ministros, establece que la declaración de alerta roja implica una limitación de la movilidad en las zonas comprendidas por la medida.

Tormenta en Montevideo. Foto: Leonardo Mainé/El País.

Servicios públicos y privados

Asimismo, dispone que todos los organismos del Estado "suspendan, mientras permanezca vigente la alerta, toda actividad asociada al riesgo derivado de las condiciones meteorológicas, sin que ello afecte la retribución de los funcionarios públicos".

No obstante, la resolución prevé excepciones para los servicios públicos esenciales, como los vinculados a la salud, la seguridad y el monitoreo meteorológico. En esos casos, "cada jerarca deberá administrar la continuidad de las tareas considerando el riesgo para los funcionarios y para la población a la que se brinda el servicio", señala el decreto.

El Poder Ejecutivo también exhortó "a los distintos ámbitos de la actividad privada a adoptar los mismos criterios de suspensión de actividades que impliquen riesgos, así como a la población de las zonas afectadas a seguir las recomendaciones difundidas por el Sistema Nacional de Emergencia