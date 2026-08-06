Murió el secretario general de la Junta Nacional de Drogas tras un siniestro de tránsito

Murió en las últimas horas Gabriel Rossi, secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND). Días atrás el organismo había informado de un siniestro de tránsito mientras conducía su auto particular en ruta 5, en Durazno. Este incidente lo dejó internado en el Centro de Salud de Durazno (Camedur).

Fuentes de Presidencia confirmaron este jueves a El País el fallecimiento de Rossi. Se había recibido de doctor en Medicina por la Universidad de la República (Udelar) en 1991 y luego cursó estudios en drogodependencias: el último de ellos fue un máster en la Universidad de Deusto, Bilbao, que culminó en 2006. También en su currículum oficial figuraba que era "especialista en psiquiatría de niños y adolescentes" por la Udelar en 1998.

Rossi fue designado por este gobierno para ser el encargado de las políticas de drogas. Previamente había sido "consultor experto" de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, entre otros trabajos.

Desde el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) informaron "con mucha tristeza" el fallecimiento de Rossi. "En estos años de trabajo, Gabriel compartió generosamente su conocimiento, nos aportó una mirada precisa y nos impulsó a seguir persiguiendo nuestros objetivos. Nos hará mucha falta", escribió el organismo.

Cómo fue el siniestro que provocó la muerte de Gabriel Rossi

Policía Caminera informó este jueves que el siniestro ocurrió el pasado domingo al mediodía a la altura del kilómetro 217 de la ruta 5. Primero despistó el auto y luego chocó contra un árbol.

Las causas del siniestro todavía no se han determinado: "Su automóvil cruza de senda e impacta contra un árbol existente al margen de la vía de circulación".

"Como consecuencia del impacto, el vehículo queda sobre la faja natural en posición normal, permaneciendo su único ocupante atrapado, debiendo ser rescatado por personal de Bomberos", informó Caminera.

Rossi, de 63 años, fue atendido en el lugar por una emergencia móvil y luego trasladado a un sanatorio. El diagnóstico primario era de politraumatismos con fractura en una pierna.

Mensajes políticos en reconocimiento de Rossi

Tras conocerse su muerte el senador del Partido Nacional, Javier García, publicó en la red social X: "Falleció el Dr Gabriel Rossi, secretario de la JN de Drogas. Gran tipo y excelente profesional. Estudiamos juntos buena parte de la carrera, cercano, con un humor muy fino, siempre alegre. Siempre comprometido. Un fuerte abrazo a su hijo Tomás, a su familia y amigos".

Falleció el Dr Gabriel Rossi, secretario de la JN de Drogas. Gran tipo y excelente profesional. Estudiamos juntos buena parte de la carrera, cercano, con un humor muy fino, siempre alegre. Siempre comprometido. Un fuerte abrazo a su hijo Tomás, a su familia y amigos. QEPD — Javier García (@JavierGarcia_Uy) August 6, 2026

Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia, describió la noticia como un golpe "fuerte". "El país pierde a un gran profesional comprometido y trabajador. Lo vamos a extrañar mucho", manifestó.

Una triste noticia, que nos golpea fuerte! El país pierde a un gran profesional comprometido y trabajador. Lo vamos a extrañar mucho. Gracias Gabriel por tu generosidad y tu militancia.

Un abrazo apretado a su familia ! https://t.co/iORb4FKuAd — Alejandro Sánchez (@pachasanchez) August 6, 2026

Daniel Radío, quien durante el gobierno anterior estuvo en el cargo que hasta hoy ocupó Rossi, también lo despidió: "Excelente profesional. Serio. Responsable. Con vasta experiencia. Descansa en paz".

Gabriel Rossi.

Excelente profesional. Serio. Responsable. Con vasta experiencia.

Descansa en paz. — Daniel Radío (@DanielRadioP) August 6, 2026

Jorge Díaz, prosecretario de Presidencia y presidente de la Junta Nacional de Drogas, expresó: "Falleció Gabriel Rossi. Su familia perdió a un padre, un hermano, un hijo, una pareja… A ellos mis más sentidas condolencias. El país perdió un imprescindible, un gran compañero. Una excelente persona, un gran profesional, un funcionario ejemplar que no dudó un segundo en aceptar la SND porque, como me dijo, era volver a donde empezó. Renunció a su trabajo privado para dedicarse de pleno a la actividad pública. Trabajador incansable, siempre atento y preocupado por nosotros, los otros, y sobre todo por los más vulnerables, que eran aún mayor desvelo. Honraremos su memoria siguiendo su legado".