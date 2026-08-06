Hay paro de maestros en Montevideo por una agresión: qué pasa con la alimentación escolar

La Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu) anunció un paro en Montevideo por una agresión contra una maestra ocurrida en un local administrativo de la Inspección Oeste. Se trata de una paralización de actividades durante toda la jornada, con una movilización de los docentes hacia la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) al mediodía.

En este contexto, la DGIP informó que "ante la convocatoria de paro decretada por Ademu Montevideo" y "teniendo en cuenta que no es posible organizar escuelas sede y a efecto de garantizar la alimentación de los estudiantes que asisten a los servicios de alimentación de las instituciones del departamento" se informa lo siguiente: "Los alumnos de instituciones que se encuentren abiertas recibirán la alimentación en forma habitual. Los alumnos de instituciones que permanecen cerradas podrán almorzar en el centro más cercano a su domicilio en el horario de 11:30 a 13:00".

Ademu emitió una declaración en la que expresó su "más enérgico repudio" a la agresión sufrida por una maestra en su lugar de trabajo y estableció "responsabilidad de la DGEIP en esta situación" ya que "no se actuó en tiempo y forma frente a un caso con múltiples antecedentes violentos".

Se trata de un caso generado en la interna de Primaria. En declaraciones consignadas por Subrayado (Canal 10), el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, dijo que fue un episodio de violencia entre "dos funcionarios de Primaria". Ademu, que calificó el caso como "violencia de género", agregó que otros recibieron amenazas de parte del mismo agresor.