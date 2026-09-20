Nazis en Uruguay: criminales de guerra, publicaciones y vínculos políticos y empresariales con el Tercer Reich
Durante mucho tiempo, la presencia del nazismo en Uruguay pareció quedar reducida a una nota al pie de una historia que transcurría lejos, en la Europa de Hitler o, en todo caso, en la Argentina de Perón. Pero investigaciones de tres autores uruguayos plantean otra mirada.
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