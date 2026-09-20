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El País Domingo

Nazis en Uruguay: criminales de guerra, publicaciones y vínculos políticos y empresariales con el Tercer Reich

Durante mucho tiempo, la presencia del nazismo en Uruguay pareció quedar reducida a una nota al pie de una historia que transcurría lejos, en la Europa de Hitler o, en todo caso, en la Argentina de Perón. Pero investigaciones de tres autores uruguayos plantean otra mirada.

Andres Lopez Reilly
Andrés López Reilly
20/09/2026, 03:06
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Personas haciendo el saludo nazi durante el funeral de los marinos del Graf Spee.

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