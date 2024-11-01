Andrés López Reilly (Montevideo, 1973) es escritor y periodista de El País desde 2007.

Egresado de la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) como técnico en Comunicación Social, comenzó a hacer sus primeras armas en el periodismo a la edad de 15 años, colaborando para la sección Editoriales de El País.

Cuenta con nueve libros publicados, siendo los dos últimos El Ladrón de mapas (Penguin Random House) y Un buceo por la historia (Planeta). También es músico y trabaja como consultor en Comunicación.

Desde 1988 a la fecha ha realizado trabajos para distintos medios: El País, El Diario de la Noche, semanario Martes, servicio de noticias Prensa Hoy (noticiero digital para el Senado de la República), semanario Tiempos del Mundo, semanario Martes de la Costa y diario Últimas Noticias. Además trabajó en el Servicio Informativo de radio El Espectador y en la cadena internacional de noticias Telesur.