Colección de 42 dibujos originales a lápiz de Pedro Figari se exhibe por primera vez en la Cancillería
Puede visitarse de lunes a viernes, de 13 a 17 horas, y propone acercarse a una faceta menos frecuentada de su producción: el dibujo como lenguaje propio, capaz de condensar una escena, sugerir un movimiento y construir una atmósfera sin necesidad de abundantes detalles.
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