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El País Domingo

Colección de 42 dibujos originales a lápiz de Pedro Figari se exhibe por primera vez en la Cancillería

Puede visitarse de lunes a viernes, de 13 a 17 horas, y propone acercarse a una faceta menos frecuentada de su producción: el dibujo como lenguaje propio, capaz de condensar una escena, sugerir un movimiento y construir una atmósfera sin necesidad de abundantes detalles.

Retrato corporativo de hombre sonriente.png
Andrés López Reilly
27/10/2026, 02:56
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Figari dibujo.jpg
Dibujo a lápiz de Pedro Figari.
DARWIN BORRELLI

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