Una "nación sin país": +Colonia sumará más de 200 residencias tras inversión de US$ 45 millones de WorkNomads

Eduardo Basttita, CEO y fundador de +Colonia, anunció este lunes que la empresa WorkNomads construirá más de 200 residencias y 18.000 metros cuadrados dentro del proyecto que busca convertirse en una ciudad inteligente modelo en el departamento. El proceso de licitación está próximo a finalizar y se espera que la construcción de la obra comience a principios de 2027, mientras que se prevé que la inversión sea de entre 40 y 45 millones de dólares.

Bastitta explicó en una conferencia de prensa en Torre Ejecutiva que WorkNomads es una empresa de origen europeo liderada por Katrien Meire que "han innovado fuertemente" en relación a su visión "en el futuro del trabajo". Detalló que su modelo de negocio involucra la creación de espacios en los que los empleados "puedan vivir y trabajar". El fundador de +Colonia aseveró que ese elemento "es algo que vienen fomentando" desde el proyecto.

"Las grandes empresas de tecnología hoy encuentran un desafío muy grande en recuperar ese sentido de comunidad como parte de un equipo de trabajo con objetivos en común, que no es ni más ni menos que una compañía", detalló Bastitta.

Las residencias estarán destinadas a los empleados de WorkNomads para que puedan "vivir y trabajar", indicó el fundador de +Colonia. Añadió que el edificio tiene una impronta "muy importante" referida a "espacios comunes" y de trabajo.

Render del proyecto de WorkNomads en Uruguay. Foto: difusión.

Los detalles de una inversión estimada en US$ 45 millones

Por su parte, Meire subrayó en la rueda de prensa que su visión es "una nación sin país", aunque aclaró que eso "no significa que no creamos en países, regulaciones o autoridades locales". "Volvemos al principio básico de que las oportunidades están disponibles para todos, independientemente de dónde hayamos nacido, dónde estemos viviendo o que nacionalidad tengamos", dijo Meire, que requirió de un traductor en el lugar.

WorkNomads cuenta actualmente con 200 empleados de 50 países distintos, y la mayoría de ellos viven y trabajan en Bulgaria, nación de la que es originaria Meire. "Queremos implementar el mismo modelo en Uruguay", puntualizó.

Katrien Meire, fundadora de WorkNomads. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Añadió que el edificio que tendrán en +Colonia será el "hogar" de todos sus empleados "y para la comunidad dentro del país que quiera venir e interactuar con personas de otras nacionalidades".

Con respecto al monto de la inversión, Basttita detalló que si bien no hay una cifra aún, se estima que su valor esté entre los 40 y 45 millones de dólares.

Un modelo importado de Bulgaria

WorkNomads fue fundada en 2021 con base en Sofía, Bulgaria. La empresa se define como "una nueva infraestructura social para un futuro globalmente conectado". La compañía combina servicios tecnológico nativos de inteligencia artificial junto a sus trabajadores, "comunidad y bases físicas". El modelo, sostienen, se organiza a través de cuatro capas: "La infraestructura económica crea oportunidad; la tecnológica, capacidad; la comunitaria, conexión; y la física, un hogar".