ANP inicia investigación por falla en la llegada del buque China Zorrilla a Colonia: las mangas no funcionaron

La Administración Nacional de Puertos (ANP) inició una investigación administrativa de urgencia por fallas operativas que se constataron este jueves en el arribo del buque China Zorrilla al puerto de Colonia proveniente de Buenos Aires.

Según informó El Observador y confirmó El País con la ANP, la manga que permite el desembarque de los pasajeros de la nave "no se encontraba operativa al momento del arribo del buque" al puerto coloniense. Es por este motivo que las personas debieron descender de la embarcación por la bodega.

El hecho tuvo lugar en horas de la mañana de este jueves. En un comunicado público, desde la ANP consideran que el incidente es "preocupante" por "los esfuerzos realizados" por la administración para que la nueva operativa tenga "el marco ideal en términos de calidad de servicio, fluidez y accesibilidad para todos los pasajeros".

A esto se le suma que durante el pasado miércoles, el sistema fue puesto a prueba y "funcionó correctamente".

En cuanto a la investigación administrativa, desde la ANP señalan que va a ser complementada con "acciones preventivas, técnicas y operativas" destinadas a que no vuelva a ocurrir un hecho similar.

Puerto de Colonia. Foto: ANP.

Detalles del buque China Zorrilla

El navío, presentado de manera oficial este miércoles en Puerto Madero, es el buque 100% eléctrico más grande del planeta . Se prevé que funcione entre Buenos Aires, Montevideo y Colonia del Sacramento.

El buque fue construido por el astillero Incat Australia, ubicado en Tasmania, y cuenta con 130 metros de largo y 32 de ancho. En cuanto a su capacidad, puede transportar un total de 2.100 pasajeros y 225 vehículos.

Desde Buquebus subrayan que su sistema de propulsión es "100% eléctrico", algo que permite que no hayan emisiones directas durante el tránsito de la nave.

La inversión implicó unos U$S 300 millones, incluyendo el propio transporte, así como otras obras de infraestructuras asociadas. "El proyecto representa una apuesta de largo plazo por la innovación, la eficiencia energética y el desarrollo del transporte regional", destacan desde la empresa.