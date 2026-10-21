"No es nada grave": Sánchez explicó por qué Orsi no viajó a Buenos Aires a inauguración de buque China Zorrilla

El secretario de Presidencia Alejandro Sánchez concurrió a Buenos Aires este miércoles para participar del lanzamiento del buque China Zorrilla de Buquebus. Estaba previsto que del evento participara el presidente Yamandú Orsi, sin embargo, el dirigente político dijo que el mandatario "se sintió mal", "no pudo venir" y descartó que se trate de algo grave aunque sí le recomendaron que mantenga reposo.

"Este es un momento de mucha alegría para la empresa Buquebus pero también para el Uruguay, porque lo ubica en un punto clave, vamos a tener un barco en un punto clave que va estar conectando la Argentina con el país, y eso representa más trabajo, más turismo", dijo Sánchez en rueda de prensa durante el evento.

Añadió que cuando una empresa como Buquebus invierte en el país "hay que agradecerle, reconocer ese esfuerzo y ponerse la orden para que la inversión siga avanzando".

Sánchez hizo referencia al reciente anuncio de Orsi acerca de la inversión de U$S 5.700 millones por parte de la empresa española Solaria en el país para construir centros de datos. "Implica la inversión mas grande de la historia, hay que seguir invirtiendo en generación y en transmisión", sostuvo.

Añadió que el negocio de Solaria es "construir centros de datos y gestionarlos". "Posteriormente tendrá clientes que harán uso del espacio que tiene ese data center", acotó.

"Ojalá vengan más data centers que generen un ecosistema digital que nos permita avanzar en industrias claves que son el futuro: energía y datos, y el Uruguay está preparado para recibir estas empresas", aseveró.

Volviendo a Solaria, Sánchez dijo que UTE "va a vender la energía" y quien se encarga de desarrollar los centros de datos es la empresa.

Orsi durante la firma del acuerdo con la empresa Solaria. Foto: Leonardo Mainé/El País.

La salud del mandatario: "No es nada grave"

El jerarca de Estado dijo que una hora previo a partir hacia Buenos Aires, el presidente "se sintió mal" y que la recomendación fue que debe hacer reposo. "No es nada grave, es lo que pasa muchas veces, puede ser un virus o algo por el estilo que le generó una situación de salud que le implicó que no viajara", explicó.

Sobre la instalación de la planta HIF Global

Por otro lado, Sánchez fue consultado por HIF Global, empresa que planifica llevar adelante en Paysandú la instalación de una planta de hidrógeno verde, hecho que provocó conversaciones entre el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, y su homólogo argentino Pablo Quirno.

"Sin duda queremos que una empresa de hidrógeno verde se instale en Uruguay, eso implica recorrer un camino que tiene distintas aristas, recordemos que ese es un anuncio que se hizo el 2023, y que el gobierno anterior no lo pudo concretar, hubo dificultades", sostuvo.

Añadió que la administración actual "tomó ese proyecto" y que se está trabajando en su relocalización. "Hay terrenos para hacerlo, falta que la empresa tome la decisión de inversión y que se ponga de acuerdo con un precio razonable porque el Estado -que es la gente- no puede subsidiar la energía eléctrica", manifestó.

El canciller argentino Pablo Quirno junto al ministro de Relaciones Exteriores Mario Lubetkin.



Foto: Estefanía Leal / El País.

Aumento de homicidios: "El dato nos entristece"

Sánchez también recibió preguntas sobre los homicidios, que aumentaron durante los primeros nueve meses de 2026 . Sánchez dijo que la última Rendición de Cuentas puso recursos para que hayan más patrulleros y videovigilancia, y que el Plan de Seguridad del Ministerio del Interior "se está desplegando".

"Lo que tenemos que hacer es trabajar más, este dato por supuesto que nos entristece, es negativo, no nos gusta, y obliga al gobierno a ser más eficientes en la persecución y la represión del delito", subrayó.