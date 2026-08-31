“Hubo una confusión”: Sánchez aclaró los dichos de Orsi sobre la denuncia penal por HIF Global

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, hizo una corrección tras los dichos del presidente de la República, Yamandú Orsi, quien había anunciado que Argentina "retiró la denuncia penal" por la ubicación en la que se iba a instalar la planta de hidrógeno verde de HIF Global en Paysandú.

"Se retiró en Argentina la denuncia penal que se había hecho", dijo el mandatario en rueda de prensa el pasado viernes durante la inauguración de obras de rehabilitación en ruta 4 en Guichón, Paysandú. "Una buena noticia a nivel diplomático pero que tiene que ver con que vamos ganando en confianza", señaló el presidente.

Sin embargo, la fiscal Josefina Minatta declaró a varios medios argentinos horas después que es ella la demandante y que no retiró la denuncia que presentó.

Este lunes, en diálogo con Informativo Sarandí (AM 690), Sánchez reconoció que "hubo una confusión en las declaraciones del presidente" y que se debió a que el conflicto se divide en dos asuntos. Por un lado, Minatta presentó tiempo atrás una denuncia judicial, y por otro lado el gobierno argentino había iniciado reclamos formales por la ubicación en la que se había planificado la planta, al borde del Río Uruguay, porque se interpretaba que representaba una contaminación visual en la provincia de Entre Ríos.

Sánchez aclaró que como se acordó con HIF Global una relocalización de la planta, las autoridades argentinas levantaron sus cuestionamientos. "Seguramente la confusión del presidente de la República es que una serie de demandas del gobierno de Argentina fueron levantadas en la medida que el problema de la contaminación visual ha sido descartado", informó.

Sin embargo, sigue en pie el reclamo de la fiscal Minatta. "Esta es una persona que hace una denuncia porque está en contra del hidrógeno verde y los efectos contaminantes, que es un tema distinto, que se sustanciará en la Justicia argentina. Nosotros somos muy respetuosos del tratado entre los dos países de la utilización de Río Uruguay, ahora, lo que hacemos en territorio nacional es soberano, no hay juez argentino que le imponga ni sanciones ni reglas de juego al Uruguay, que tiene estándares de protección ambiental muy superiores a los que tiene la Argentina", respondió Sánchez.

Proyecto de HIF Global.

Sánchez respondió a las críticas del Partido Nacional por las demoras con HIF Global

Por otro lado, Sánchez respondió a las críticas que fundamentalmente lanzaron dirigentes del Partido Nacional que acusan a la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, por una presunta demora en la firma de un contrato con HIF Global, que intenta alcanzar un acuerdo con UTE para el suministro de energía eléctrica.

"Ha habido un ataque infundado a la ministra de Industria. La actitud del presidente del Directorio del Partido Nacional es bastante triste porque este es un proyecto de inversión que lo anunció en su gobierno en 2022. ¿Por qué Álvaro Delgado no firmó un contrato de inversión con HIF? Lo único que hizo el gobierno de Delgado fue anunciar pero Uruguay no vive de anuncios, vive de inversiones", sentenció.

El secretario de Presidencia dijo que "la demanda de energía que va a generar HIF es casi igual" a la que Uruguay ya tiene de fuentes renovables. Si bien la empresa "va a generar su propia energía", no lo va a hacer en el mismo lugar en donde se instalará la planta sino en otra zona mediante la técnica eólica o fotovoltaica. "Eso implica establecer los nodos de transmisión y contratos con UTE" porque "hay una infraestructura que construir".

Asimismo, Sánchez dijo que se ha "avanzado bastante" en el acuerdo con la empresa.