La chicana de Nacional tras el triunfo clásico sobre Peñarol con Gastón Martirena de protagonista

Nacional celebró por lo alto el triunfo de este domingo ante Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo y, una vez finalizado el clásico, también trasladó los festejos a las redes sociales. El equipo tricolor se impuso por 1-0 con un gol de taco del costarricense Francisco Calvo y no dejó pasar la oportunidad para lanzar una chicana a su tradicional rival.

El protagonista de la publicación fue Gastón Martirena, uno de los grandes nombres de la semana en filas tricolores. Nacional compartió una imagen del lateral derecho realizando el gesto de dormir, una particular seña que tiene una historia reciente vinculada directamente con Peñarol.

Martirena, confeso hincha de Nacional y flamante incorporación del equipo dirigido por Daniel Carreño, llegó al club esta semana y tuvo un estreno difícil de imaginar mejor: debutó con la camiseta tricolor nada menos que en el clásico y celebró una victoria de visitante en el CDS. Que además si bien no fue la primera vez que ganó allí, si la primera vez que se va victorioso de la casa de su tradicional rival en 10 años.

Pero la imagen elegida por Nacional para chicanear a Peñarol no fue casual. Exactamente un año atrás, en agosto de 2025, Martirena enfrentó al aurinegro defendiendo a Racing de Avellaneda por los octavos de final de la Copa Libertadores.

El equipo argentino terminó eliminando a Peñarol de la competencia y, tras aquella serie, el futbolista uruguayo publicó una fotografía realizando precisamente el mismo gesto: las manos juntas sobre un costado de la cara, simulando estar dormido. La imagen fue interpretada como una chicana al aurinegro luego de la clasificación de Racing. A pesar de que el futbolista nunca se pronunció específicamente al respecto.

Ahora, con un contexto completamente diferente pero con el mismo destinatario, Nacional recuperó aquel gesto. La particularidad es que Martirena ya no lo hizo como jugador de Racing ni como rival circunstancial de Peñarol, sino defendiendo la camiseta del club del que es hincha y al que, según había manifestado en diferentes oportunidades, siempre quiso llegar.

Su arribo a Nacional se concretó durante la semana y apenas unos días después tuvo su primera aparición oficial. El lateral fue titular en el equipo triunfo tricolor que venció 1-0 en el clásico de la cuarta fecha del Torneo Clausura.

Y en medio de los festejos por una victoria histórica en el Campeón del Siglo, Nacional encontró en Martirena y en un gesto que ya tenía antecedentes el protagonista perfecto para una nueva chicana clásica.